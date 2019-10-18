Не унітаз! Названо найбрудніше місце в квартирі

Найбруднішим місцем у квартирі, а значить і розсадником небезпечних мікроорганізмів, виявилася кухонна раковина.

Про це повідомив професор кафедри суспільної охорони здоров'я, науки про навколишнє середовище й імунології в Університеті Арізони Чарльз Герб, передає CNN.

Справа в тому, що багато людей розморожують сире м'ясо в раковинах, а також миють птицю перед приготуванням. Небезпечні мікроорганізми поширюються спочатку по раковині, а потім і по всій кухні. Деякі продукти можуть поширювати сальмонелу і кишкову паличку.

Небезпеку на кухні несуть стільниця, губки для миття посуду, ганчірки і рушники.

"Недавнє дослідження показало, що на обробній дошці більше мікробів, ніж на сидінні унітазу", – зазначив Герб.

Найбрудніше місце в квартирі Ілюстрація

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