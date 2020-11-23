Не треба шукати вітамін С і лимони: лікар спростував популярний про коронавірус

Роль вітаміну С у профілактиці і лікуванні коронавірусу перебільшена.

Про це в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV розповів колишній заступник міністра охорони здоров’я, обраний депутат Київської міської ради Олександр Лінчевський. Відповідаючи на запитання, чому з аптек зник вітамін С і чи варто його заміняти горіхами або лимонами, він наголосив: "Цього робити не треба".

"Роль вітаміну С в спасінні пацієнтів і особливо в профілактиці є перебільшеною. Це один з популярних медичних міфів щодо коронавірусу", – запевнив лікар.

"Я б не звинувачував маркетологів. Тут і медичне товариство, не тільки українське, дало хибу. Воно поширюється на рівні чуток, паніки, страху", – додав він.

За словами Лінчевського, зміцненню імунітету сприяє не лише вітамін С, а й "інші препарати і субстанції".

Як писав OBOZREVATEL, раніше був озвучений перелік продуктів, що є багатими на вітаміни і сприяють зміцненню імунітету. Це, зокрема, грейпфрут, ківі, банан, виноград, капуста, горіхи.