Не тільки мити руки: лікарка сказала, як не захворіти на коронавірус

Марина Ліснічук Суспільство 10:14, 13.04.2020 Оновлено: 11:51, 13.04.2020

Українці можуть зменшити ризик заразитися новим китайським коронавірусом, якщо дотримуватимуться елементарних правил гігієни та всіх рекомендацій, введених в рамках карантину.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка відділення терапії та геріатрії лікарні "Милосердя" в Тоскані, волонтерка організації Червоний Хрест – українка Ольга Безсонова, яка вже декілька років працює в італійській Пізі.

За її словами, COVID-19 справді небезпечний – хоча б тим, що здатний заразити за раз більше осіб, ніж медики встигають вилікувати.

Як не захворіти на коронавірус

  1. Мити руки після вулиці (краще вмивати й обличчя).

  2. Обробляти ручку вхідних дверей зовні та зсередини один раз на день дезінфекційними засобами, роззуватися перед входом у помешкання, верхній одяг теж залишати на вході.

  3. У людні місця (аптеки, супермаркети) носити маску й рукавички, волосся краще збирати в пучок. Викидувати засоби захисту перед тим, як зайшли додому (в урну), а не класти вдома на стіл або комод.

  4. Не чіпати обличчя руками на вулиці, коли руки можуть бути забруднені.

  5. Не виходити без потреби з дому, не збирати жодних домашніх вечірок, навіть із сусідами й родичами.

  6. М'ясо треба просмажувати, рибу теж, яйця доварювати. Овочі й фрукти варто мити перед вживанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені пояснили, як не заразитися коронавірусом під час спорту на вулиці.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Зеленський обурився приниженням людей, а хіба не цим всі роки займається "95 Квартал"?

Найманці Путіна підло ударили по ЗСУ на Донбасі: є втрати

Зеленський пообіцяв мільйон доларів за вакцину від коронавірусу

Шиє весь вільний час: у Харкові п'ятикласниця безкоштовно роздала вже 2 тисячі масок

Мама Дана Балана заспівала "весільну" пісню для Кароль на "Голосі країни"