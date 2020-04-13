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13 квітня • оновлено в 11:12
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Не тільки мити руки: лікарка сказала, як не захворіти на коронавірус

9.2т
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Українці можуть зменшити ризик заразитися новим китайським коронавірусом, якщо дотримуватимуться елементарних правил гігієни і всіх рекомендацій, введених в рамках карантину.

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Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка відділення терапії і геріатрії лікарні "Милосердя" в Тоскані, волонтерка організації Червоний Хрест – українка Ольга Безсонова, яка вже декілька років працює в італійській Пізі.

За її словами, COVID-19 дійсно небезпечний – хоча б тим, що здатний заразити за раз більше людей, ніж медики встигають вилікувати.

Не тільки мити руки: лікарка сказала, як не захворіти на коронавірус

Як не захворіти на коронавірус

  1. Мити руки після вулиці (краще вмивати й обличчя).

  2. Обробляти ручку вхідних дверей зовні і зсередини 1 раз на день дезінфікуючими засобами, роззуватися перед входом у квартиру, верхній одяг теж залишати на вході.

  3. У людні місця (аптеки, супермаркети) носити маску і рукавички, волосся краще збирати в пучок. Викидати засоби захисту перед тим, як зайшли додому (в урну), а не класти вдома на стіл або комод.

  4. Не чіпати обличчя руками на вулиці, коли руки можуть бути забруднені.

  5. Не виходити без потреби з дому, не збирати ніякі домашні вечірки, навіть із сусідами і родичами.

  6. М'ясо треба прожарювати, рибу теж, яйця доварювати. Овочі й фрукти варто мити перед вживанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені пояснили, як не заразитися коронавірусом під час спорту на вулиці.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Поради лікарів Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Одежду в коридоре на входе оставлять и обувь ? Что она мелет была бы умная работала бы дома а не шлялась по миру
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