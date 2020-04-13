Не тільки мити руки: лікарка сказала, як не захворіти на коронавірус

Українці можуть зменшити ризик заразитися новим китайським коронавірусом, якщо дотримуватимуться елементарних правил гігієни і всіх рекомендацій, введених в рамках карантину.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка відділення терапії і геріатрії лікарні "Милосердя" в Тоскані, волонтерка організації Червоний Хрест – українка Ольга Безсонова, яка вже декілька років працює в італійській Пізі.

За її словами, COVID-19 дійсно небезпечний – хоча б тим, що здатний заразити за раз більше людей, ніж медики встигають вилікувати.

Як не захворіти на коронавірус

Мити руки після вулиці (краще вмивати й обличчя). Обробляти ручку вхідних дверей зовні і зсередини 1 раз на день дезінфікуючими засобами, роззуватися перед входом у квартиру, верхній одяг теж залишати на вході. У людні місця (аптеки, супермаркети) носити маску і рукавички, волосся краще збирати в пучок. Викидати засоби захисту перед тим, як зайшли додому (в урну), а не класти вдома на стіл або комод. Не чіпати обличчя руками на вулиці, коли руки можуть бути забруднені. Не виходити без потреби з дому, не збирати ніякі домашні вечірки, навіть із сусідами і родичами. М'ясо треба прожарювати, рибу теж, яйця доварювати. Овочі й фрукти варто мити перед вживанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені пояснили, як не заразитися коронавірусом під час спорту на вулиці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!