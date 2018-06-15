"Одеса, Дніпро і Київ - російські!" Жириновський розмріявся про українські міста

Скандально відомий російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський вважає, що Донбас, Одеса, Дніпро і Київ є "російською територією", оскільки там не розмовляють українською мовою.

Таким чином він підтримав поширену в ЗМІ заяву президента США Дональда Трампа, що Крим нібито є російським оскільки, там говорять російською.

У своєму телеграм-каналі він назвав висловлювання американського лідера "абсолютно вірним аргументом".

"Трамп на закритій зустрічі назвав Крим російським, тому що там всі говорять російською. Це абсолютно вірний аргумент, тому що ті, хто вважають себе українцями, говорять українською мовою і живуть в основному в західних областях. А російською говорить не тільки весь Крим, а й практично весь Донбас, Одеса, Дніпропетровськ і навіть Київ. І ми вказуємо на це вже 25 років!" - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Жириновський закликав Росію розірвати Договір про дружбу з Україною, зазначивши, що вважає її зовсім неіснуючою країною.