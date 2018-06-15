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"Одеса, Дніпро і Київ - російські!" Жириновський розмріявся про українські міста

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Скандально відомий російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський вважає, що Донбас, Одеса, Дніпро і Київ є "російською територією", оскільки там не розмовляють українською мовою.

Таким чином він підтримав поширену в ЗМІ заяву президента США Дональда Трампа, що Крим нібито є російським оскільки, там говорять російською.

У своєму телеграм-каналі він назвав висловлювання американського лідера "абсолютно вірним аргументом".

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"Трамп на закритій зустрічі назвав Крим російським, тому що там всі говорять російською. Це абсолютно вірний аргумент, тому що ті, хто вважають себе українцями, говорять українською мовою і живуть в основному в західних областях. А російською говорить не тільки весь Крим, а й практично весь Донбас, Одеса, Дніпропетровськ і навіть Київ. І ми вказуємо на це вже 25 років!" - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Жириновський закликав Росію розірвати Договір про дружбу з Україною, зазначивши, що вважає її зовсім неіснуючою країною.

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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Рогули в силу своей ограниченности не видят разницы между русскими и российскими.
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