Не тільки коронавірус: названо хвороби, від яких найбільше помирають українці

В Україні за січень-вересень 2020 року померли 426 687 осіб. Причинами в більшості летальних випадків стали хвороби системи кровообігу.

Тоді як найменше загинуло українців від нещасних випадків, спричинених "дією диму, вогню та полум’я". Такі дані опублікувала на своєму сайті Державна служба статистики.

Прикметно, що від грипу та пневмонії за цей період померли 4820 осіб. Тоді як COVID-19, згідно з даними Держстату, у січні-вересні забрав життя 4300 українців.

Зокрема, з початку року українці помирали від таких хвороб:

хвороби системи кровообігу – 287 501 особа;

ішемічна хвороба серця – 199 095 осіб;

інсульт – 55 876 осіб;

злоякісні новоутворення – 57 983 особи;

хвороби органів травлення – 17 269 осіб;

хвороби нервової системи – 3188 осіб;

ВІЛ – 2268 осіб;

туберкульоз – 2248 осіб;

хвороби сечостатевої системи – 1957 осіб;

цукровий діабет – 1505 осіб.

Крім того, високий рівень смертності від зовнішніх причин:

шляхом самогубства – 4708 осіб;

унаслідок ДТП – 2753 особи;

унаслідок випадкового утоплення – 1259 осіб;

від випадкового отруєння токсичними речовинами – 1136 осіб;

унаслідок нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження – 993 особи;

від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум'я – 757 осіб.

Хвороби, від яких найчастіше помирали українці ukrstat.gov.ua

Хвороби, які найчастіше ставали причинами смерті українців ukrstat.gov.ua

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