Не тільки Донбас: Фельгенгауер назвав три міста-цілі Путіна в Україні

Російський військовий аналітик Павло Фельгенгауер вважає, що Росія може почати військову ескалацію не тільки на Донбасі, але й зайняти Полтаву, Суми та Харків.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Апостроф", відповідаючи на питання про відновлення активної війни на Донбасі. За його словами, російський Генштаб все ще цікавить вихід до Дніпра на всій його довжині.

Володимир Путін Херсон онлайн

"Це може статися тільки в особливих ситуаціях, які поки дуже далекі. Але плани напевно є – на те він і Генштаб, щоб їх розробляти. Є напоготові 150 дивізія 8-ї гвардійської армії. 8 гвардійська армія націлена на Донбаський фронт. Є корпус в Криму, який як би приписаний до Чорноморського флоту, але там є новітні танки. Вони теж зможуть наступально діяти. Якщо треба гарантувати, що Захід не займе плацдарми в Полтаві, Сумах та Харкові? Значить треба туди йти і виходити до Дніпра на всій його довжині", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами українського журналіста Юрія Бутусова, у 2019 році у війні на Донбасі загинуло 111 українських вояків, в той час, як Росія втратила від 300 до 620 осіб.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram