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Не тільки демарш Філарета: названо головні теми Священного синоду ПЦУ

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На засіданні священного синоду Православної церкви України крім конфлікту глави ПЦУ Епіфанія і почесного патріарха Філарета обговорюватиметься безліч життєво важливих для нової церкви питань.

Подробиці заходу розкрив у ефірі ObozTV релігієзнавець Ростислав Мартинюк.

"На синоді буде обговорюватися не тільки цей конфлікт, який став відомий усім в Україні, а й будуть говорити про реєстрацію статутів ПЦУ, про динаміку переходів православних парафій, які належать до Московського патріархату, до Православної церкви України", — розповів експерт.

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За його словами, ще одна цікава тема для обговорення — висвячення єпископа на новостворену маріупольську кафедру ПЦУ.

"Нового єпископа висвячуватимуть у Греції, його ім'я буде теж Епіфаній, він потім буде інкорпорований до єпископату ПЦУ. Тому там питань буде багато — це як засідання уряду, якщо говорити світською мовою", — пояснив релігієзнавець.

Коментуючи конфлікт Епіфанія і Філарета, Мартинюк зазначив: "Я вважаю, що найбільша загроза, яка була під час проведення синоду, що хтось спробує відправити на покій святійшого патріарха Філарета. Але я думаю, що на цей час конфлікт якщо не вичерпався повністю, то сторони не робитимуть різких рухів".

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Як наголосив експерт, у скандалі є "юридичні загадки".

"Чи не сьогодні робив святійший Філарет запит до Мін'юсту про те, що Київський патріархат насправді існує, але він є засновником Православної церкви України. Тому цю колізію мають вирішити на засіданні у Синоді. І не робити витоків, які розбурхують розуми звичайних православних християн", — підсумував він.

Не тільки демарш Філарета: названо головні теми Священного синоду ПЦУ

bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПравославна церква України
Особи
Митрополит ЕпіфанійПатріарх ФіларетРостислав Мартинюк
Місце
Україна
Теги
ПЦУцерковний конфлікт
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Раскольники раскалываются дальше. Нет благодати в расколе!
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