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Сергій Оснач
Сергій Оснач
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Скандал з Інтером: не така вже в нас і війна з Росією...

2.1т

Не було сумніву, що для Росії ЧС – це інструмент пропаганди, як давно немає сумніву, що "Інтер" – це рупор Кремля. Українці, що мають національну гідність, бойкотують цей чемпіонат, як і сам "Інтер". Але ж зрозуміло, що "Інтер" веде мовлення і транслює путінські промови не для патріотів, а для тих, на кого російська пропаганда впливає і хто вже незабаром прийде на вибори й голосуватиме, щоб було "как раньше".

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Скандал с "Интером" из-за ЧМ-2018: телеканалу показали "футбол на крови". Фото и видеофакт

Існування в Україні таких телеканалів і сам факт трансляції з Росії чемпіонату та промови Путіна тільки посилює настрої інтерівських глядачів, що не така вже в нас і війна з Росією і що Путін – не таке вже й Х-ло, а отже повернути дружбу й братерство "взад" – цілком можливо, нехай і без Криму й тисяч загиблих українців, загиблих "ни за что" на війні, яку не Росія, а київська хунта розв‘язала проти власного народу – саме в цьому глядачів переконує "Інтер" та й саме його існування.

Питання, чи стане в Україні політичної волі нарешті закрити цей ворожий канал. Чи й далі озиратимемося на "репортерів без мізків" та инших захисників "свободи слова", які вже безліч разів демонстрували свою лицемірність, упередженість і неадекватність щодо України?

Читайте всі новини по темі "Скандал навколо телеканалу Інтер" на сайті "Обозреватель".

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Автор
Сергій ОсначСергій Оснач
Тема
Скандал навколо телеканалу Інтер
Місце
Україна
Об'єкт
телеканал Інтер
Джерело
Джерело:Facebook Сергія Оснача
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Русский Солдат
Русский Солдат
Дайте людям просто посмотреть футбол, а речь Путина можете вырезать.
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Бланк Вова
Бланк Вова
дай людям спокойно читать сайт, а гадить иди на сайты *.sru. Или там за это не платят?)
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