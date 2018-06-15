Не було сумніву, що для Росії ЧС – це інструмент пропаганди, як давно немає сумніву, що "Інтер" – це рупор Кремля. Українці, що мають національну гідність, бойкотують цей чемпіонат, як і сам "Інтер". Але ж зрозуміло, що "Інтер" веде мовлення і транслює путінські промови не для патріотів, а для тих, на кого російська пропаганда впливає і хто вже незабаром прийде на вибори й голосуватиме, щоб було "как раньше".

Існування в Україні таких телеканалів і сам факт трансляції з Росії чемпіонату та промови Путіна тільки посилює настрої інтерівських глядачів, що не така вже в нас і війна з Росією і що Путін – не таке вже й Х-ло, а отже повернути дружбу й братерство "взад" – цілком можливо, нехай і без Криму й тисяч загиблих українців, загиблих "ни за что" на війні, яку не Росія, а київська хунта розв‘язала проти власного народу – саме в цьому глядачів переконує "Інтер" та й саме його існування.

Питання, чи стане в Україні політичної волі нарешті закрити цей ворожий канал. Чи й далі озиратимемося на "репортерів без мізків" та инших захисників "свободи слова", які вже безліч разів демонстрували свою лицемірність, упередженість і неадекватність щодо України?