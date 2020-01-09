Не так дорого? У мережі підрахували вартість відпочинку Баканова у Франції

Український історик та публіцист Олександр Зінченко через скандал навколо відпочинку глави Служби безпеки України Івана Баканова у Марібелі, припустився думки, що його вартість може коштувати не так дорого.

Приблизно вона може складати 1000 євро, що, згідно з заробітком глави СБУ, цілком припустимо, вважає історик. Однак, на переконання Зінченка, інше питання, що відпочинок Баканова за кордоном ускладнює прийняття рішень та впливає на їх оперативність.

З іншого боку, припускає історик, не є секретом, що голова СБУ ніколи до цього в безпековій сфері не працював і може чогось не знати.

Івана Баканова помітили на курорті у Куршавелі

"Але ж це загальна ситуація для новообраної влади: президент і прем'єр ніколи не займалися до цього держуправлінням, депутати займалися фотографією, а не законотворчістю. Влада дилетантів. І це найбільша проблема в усій цій історії", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Також він припустив, що відпочинок у "найдорожчому лижному курорті світу" може коштувати приблизно 1000 євро на людину, що, згідно до доходів посадовця, цілком припустимо.

Так, за підрахунками Зінченка, готель, у якому зупинився Баканов коштує 44 євро на 2 осіб на 5 днів. Тобто по 44 євро на добу. Однак, Мерібель, де перебував глава СБУ, хоча і дійсно поряд з Куршавелем, але це інша долина, інша комуна та й більшість готелів орієнтуються не на олігархів, а на середній клас.

"Скіпас є спільний на три долини і коштує 300 євро на 6 днів, аренда комплекту лижного спорядження -120-130 євро. Харчуватися можна з місцевого супермаркету. Літр молока коштує 1,5 євро, 10 яєць – 5,6 євро, 0,5 кг рису – 2 євро. Якщо готувати в апартаментах – вечеря на 4-5 осіб коштуватиме по 10 євро на особу з вином за 5-6 євро. Ітого тижневе перебування однієї особи у Мерібелі – то максимум 1000 євро на особу", – підрахував Зінченко.

"Якщо Баканов приїхав з родиною – треба помножити на кількість членів родини мінус знижки для дітей. Дивимося в декларацію, порівнюємо з офіційними доходами, робимо висновки", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, главу Служби безпеки України Івана Баканова в середу, 8 січня, засікли на відомому французькому гірськолижному курорті Куршевель.

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