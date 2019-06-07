"Що далі? Вийти з окопів і скласти зброю?!" Українці у гніві через пропозицію Кучми щодо Донбасу

Перший візит другого президента України Леоніда Кучми до Мінська на переговори Тристоронньої контактної групи вилився у скандал.

Обговорюючи нові домовленості про введення "режиму тиші" у зоні проведення ООС, Кучма заявив, що у документі має бути прописано не тільки час його початку, але і механізм впровадження. І одним з таких механізмів, на думку представника України у ТКГ, є заборона обом сторонам конфлікту відкривати вогонь у відповідь.

Дана пропозиція викликала шквал обурення і критики серед українських військових, волонтерів, політиків і громадських діячів. OBOZREVATEL теж поспілкувався з бійцями, народними депутатами, волонтерами та іншими, а також зібрав реакцію українців у соцмережах на заяву Леоніда Кучми.

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Дмитро Тимчук, народний депутат від фракції "Народний фронт" і координатор групи "Інформаційний спротив".

Дмитро Тимчук "Апостроф"

Якщо заборонити українським військам відкривати вогонь у відповідь, то, відповідно, питання про те, щоб діяти на випередження і проводити якісь операції зі свого боку, взагалі не стоїть.

Якщо так ставити питання, то ми можемо говорити про те, що українським військовим в усіх випадках заборонено застосовувати зброю. Виникає питання: тоді яку функцію взагалі виконуватимуть українські військові на Донбасі? Я насилу собі уявляю, як можна виконувати бойові завдання без застосування зброї.

Ми розуміємо: те, що звучить — це продовження передвиборчих гасел Зеленського про те, що для того, аби припинити війну, треба просто перестати стріляти. Але практичного сенсу і взагалі якоїсь логіки в цих словах немає. Противник не збирається припиняти вогонь.

Тоді треба просто забрати всі підрозділи з цього регіону, і нехай ці товариші там що хочуть, те й роблять. Я, як людина військова, сенсу в цьому взагалі не бачу.

Ігор Романенко, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу

Ігор Романенко Український кризовий медіацентр

Після того, як у нас за три дні загинули п'ятеро військовослужбовців, я б наказав взяти протитанкову ракету і застосувати її проти супротивника.

За наявної ситуації я б знищив адекватну кількість бойовиків, і тільки після цього можна було б спробувати піти на тимчасове припинення вогню.

Георгій Тука, перший заступник міністра з питань тимчасово окупованій території

Георгій Тука "Уніан"

Що стосується ініціативи Леоніда Кучми про заборону "стріляти у відповідь". З усією повагою до Леоніда Даниловича... Як ви це собі уявляєте?

ДРГ сепаратистів наближається до наших позицій під прикриттям мінометного вогню, а наші захисники, які ціною власного життя дають нам із вами можливість спокійно жити, у відповідь повинні волати: "Гей, панове сепари! Ви сюди не ходіть! Нам стріляти заборонено!", — Так?

А в той час військова прокуратура відкриватиме провадження проти наших військових, які захищали власне і наше життя?

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Якщо Леонід Данилович радів тому, що він отримав обіцянку імплементації всіх його домовленостей, то ця ідея повинна завершитися наказом начальника Генштабу. Навіть у кошмарному сні собі не можу уявити, як Хомчак підписує такий наказ.

Андрій Парубій, спікер Верховної Ради України

Андрій Парубій

Коли ми не відповідаємо на вогонь і на атаки агресора, наших загиблих стає ще більше. Ми 5 років ведемо національно-визвольну боротьбу. І я особисто хочу повідомити новообраному президенту Володимиру Зеленському, що заборона стріляти у відповідь — це шлях не до миру, це шлях до капітуляції. Ми не дозволимо капітуляції України перед російським агресором. Я впевнений, що це позиція, яку займає сьогодні український народ. Я впевнений, що президент України має скоригувати свою позицію і поважати українських воїнів, які, ризикуючи своїм життям, щодня захищають українську незалежність. Капітуляції ми не допустимо!

Ганна Гопко, народний депутат України

Ганна Гопко

Озвучені Кучмою пункти "дорожньої карти Зеленського" на Мінських переговорах є нічим іншим, як початком капітуляції України за російським сценарієм. Недарма ці ініціативи з таким ентузіазмом сприйняли терористи з ОРДЛО.

Що означає заклик "заборонити стріляти у відповідь"?! Головнокомандувач Зеленський і його представник Кучма пропонують українським воїнам на передовій стати беззахисними мішенями? Який наступний крок? Вийти з окопів і скласти зброю перед окупантами?

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Перемога над агресором і мир — це те, чого прагнуть усі українці. Але не треба плутати мир і капітуляцію на умовах ворога.

Анатолій "Штірліц" Штефан, військовослужбовець ЗСУ

Анатолій Штефан facebook "Штірліца"

Головним завданням кожного командира є збереження життя і здоров'я підлеглих військовослужбовців. Виходячи з останніх заяв деяких політиків, які пропонують не відкривати вогонь — це повна маячня. Вогонь відкривається у разі загрози підлеглому особовому складу рішенням командира. Крапка.

Володимир Голоднюк, волонтер, батько загиблого на Майдані Героя Небесної Сотні

Володимир Голоднюк facebook Голоднюк

Цю пропозицію не зрозуміють бійці на фронті, і мені незрозуміла ця фраза "не стріляти у відповідь". Я тут повністю підтримую В'ятровича, який сказав, що у відповідь не стріляють тільки ті, хто стоїть біля стіни розстрілу.

Не може бути такого, щоби в односторонньому порядку не відповідати. Це знущання з армії, у нас 5 років війни і знущань з України, я не розумію такої позиції, це не державницька позиція. Це позиція раба.

Дмитро Ярош, екс-керівник "Правого сектора" і лідер руху "Державницька ініціатива Яроша"

Дмитро Ярош

Почув про якісь ініціативи, чи то нинішнього президента Зеленського, то чи колишнього Кучми, про "не відкривати вогонь у відповідь" на лінії фронту.

Вони, звичайно, люди цивільні, і не знають, що життя військовослужбовців чітко регламентоване Конституцією і Статутами Збройних Сил України. А там, в цих законах, є деякі пункти, які зобов'язують людей зі зброєю захищати свою Батьківщину усіма доступними методами і засобами, відкривати вогонь і не виконувати злочинних наказів.

Тому я звертаюся до президента і Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського із проханням не робити невиважених кроків і не віддавати незаконних наказів, які все одно не будуть виконуватися. Бо українські люди зі зброєю свою Батьківщину не здадуть і не зрадять.

Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій

Юрій Гримчак Український кризовий медіацентр

Це вже буде двадцяте перемир'я від початку російської агресії проти нас у 2014 році. Але жодного разу окупаційні війська не дотримувалися "режиму тиші". Я не дуже розумію, що таке "взяти на себе зобов'язання не стріляти у відповідь". Я розумію зобов'язання не стріляти по обидва боки. І якщо та сторона це виконувала, зі свого боку ми також не відкривали вогонь. Тобто це просто інший підхід. Перший пункт Мінських домовленостей — припинення вогню, давайте так і підемо, не стріляє та сторона, і нам не треба буде брати на себе зобов'язання не стріляти у відповідь, це логічно.

Ми повинні розуміти, що армія не може не стріляти у відповідь, коли в неї стріляють. Армія керується статутами, де найпершим завданням командира є зробити все, щоб зберегти життя своїх воїнів. Він просто не зможе їх зупинити, якщо їх почнуть обстрілювати. По-друге, я навіть не знаю, хто має віддати такий наказ.

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