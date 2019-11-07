"Не співає осанну Зеленському!" У "ЄС" розповіли про обшуки у власника "Прямого"

Обшуки в офісі власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка пов'язані з реалізацією владою плану наступу на свободу слова.

Прямий канал залишається одним із небагатьох засобів масової інформації, який не співає осанну президенту Зеленському, йдеться в офіційній заяві партії "Європейська солідарність".

"Після вчорашніх намірів запровадити кримінальну відповідальність для журналістів за так звану неправдиву інформацію влада почала реалізовувати свої плани наступу на свободу слова", – стверджується у зверненні.

Володимир Макеєнко

На переконання політсили, ключову роль у цих діях може відігравати керівник ДБР Труба.

"Україна переживала різні часи. Але до подібних засобів тиску на ЗМІ не вдавалися навіть у часи Януковича", – переконані у "ЄС".

Там також зазначили, що наступ на свободу слова є одним із елементів зміни геополітичного курсу країни, який провадить чинна влада.

"Мотиви влади зрозумілі – побудова в Україні режиму путінського зразка, коли правляча монобільшість вже поставила під контроль президента Зеленського усі правоохоронні структури та суди.

Ми будемо звертатися з відповідними заявами до європейських структур та міжнародних організацій, оскільки дії української влади не відповідають стандартам європейської демократії та повертають Україну в русло російського штибу авторитарної політики", – підсумувано в заяві.

Як писав OBOZREVATEL, 7 листопада, до власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка прийшли з обшуком. На сайті каналу назвали ці дії "наступом на свободу слова".

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