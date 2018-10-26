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Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
ЖурналістВсі статті автора

Кокорін і Мамаєв ''покалічили'' школяра. Кумири так не чинять

16.1тЧитати матеріал російською

Звідки куди береться підліткове насильство?

Ви помітили, що останнім часом ми все частіше чуємо такий собі американський термін "буллінг" (від англ. Bully - хуліган, забіяка, насильник), раніше це називалося простіше –цькування, але суть залишається тією ж.

Жорсткість, з якої діти підходять до знущань над своїми однолітками, які з тієї чи іншої причини опинилися їм неугодними, стала переходити на новий рівень. Крім психологічного тиску на "жертву", підлітки переходять до фізичного насильства, і при відсутності будь-якого сигналу "стоп" в голові, це призводить до незворотних наслідків.

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Ви просто загугли запит "бійки в школах", деякі відео можуть шокувати навіть дорослої людини зі сталевими нервами.

Багато хто відразу ж кинуться звинувачувати у всьому батьків, мовляв ті не займаються своїми дітьми, звідси і вседозволеність. Не сперечаюся, багато в чому на формування дитини, як особистості, здатність прищепити йому елементарні правила поведінки, пояснити, що добре, а що погано - це батьківський обов'язок. Але дитина не знаходиться під фактичним контролем мами і тата все 24 години на добу.

Більш того, в підлітковому віці діти часто починають заперечувати авторитет батьків, і створюють собі кумирів ззовні. Під цю категорію найчастіше потрапляють кіноактори, музиканти, політики або спортсмени - впливові люди, яких нам показують з екранів телевізорів, як красивих, успішних і багатих. Начебто непогано, щоб дитина наслідувала таких персон, але, на жаль, крім всіх позитивних якостей свого кумира, підлітки бачать і переймають їх негативні поведінку.

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Ось, наприклад, в Росії відомі футболісти Олександр Кокорін ("Зеніт") і Павло Мамаєв ("Краснодар"). На початку жовтня ці два представника футбольної еліти влаштували бійку відразу в двох місцях. Спочатку вони напали на водія телеведучої одного з російських телеканалів і завдали йому тяжких побоїв, а потім стільцем побили відвідувача одного зі столичних кафе. Обидва епізоду потрапили на відео, вони доступні в мережі, і їх точно переглянула неміряна кількість фанатів російського футболу, серед яких і діти.

Дивлячись подібні ролики, в яких беруть участь впливові світу цього, дитина відзначає для себе той факт, що такі вчинки – це норма. Можна бити, обзивати, знущатися над іншою людиною, так чому б і йому не вчинити, як робить його кумир?

Ось так і трапляються серед школярів подібні звірства, схоже на те, що сталося в одному з районів Москви. Три підлітка побили 8-класника за те, що він нібито образив їх в соціальній мережі, а потім виклали відео в загальний доступ. За це потерпілий кілька днів пролежав у реанімації і залишився інвалідом. У наслідок численних побоїв у росіянина зламаний хребет і він не зможе бачити на одне око.

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Часто відомі люди навіть не усвідомлюють своїх вчинках, вони забувають, що їхнє життя публічне, а їх образу слідують мільйони людей. І тут стане доречною цитата з Біблій - "Не сотвори собі кумира".

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Что сказать то хотела? что гламурное быдло должно быть наказано,строго в рамках закона.....так это из без тебя все знают.
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