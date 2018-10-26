Звідки куди береться підліткове насильство?

Ви помітили, що останнім часом ми все частіше чуємо такий собі американський термін "буллінг" (від англ. Bully - хуліган, забіяка, насильник), раніше це називалося простіше –цькування, але суть залишається тією ж.

Жорсткість, з якої діти підходять до знущань над своїми однолітками, які з тієї чи іншої причини опинилися їм неугодними, стала переходити на новий рівень. Крім психологічного тиску на "жертву", підлітки переходять до фізичного насильства, і при відсутності будь-якого сигналу "стоп" в голові, це призводить до незворотних наслідків.

Новини У Запорізькій області підлітки кидалися камінням в охоронця школи

Ви просто загугли запит "бійки в школах", деякі відео можуть шокувати навіть дорослої людини зі сталевими нервами.

Багато хто відразу ж кинуться звинувачувати у всьому батьків, мовляв ті не займаються своїми дітьми, звідси і вседозволеність. Не сперечаюся, багато в чому на формування дитини, як особистості, здатність прищепити йому елементарні правила поведінки, пояснити, що добре, а що погано - це батьківський обов'язок. Але дитина не знаходиться під фактичним контролем мами і тата все 24 години на добу.

Більш того, в підлітковому віці діти часто починають заперечувати авторитет батьків, і створюють собі кумирів ззовні. Під цю категорію найчастіше потрапляють кіноактори, музиканти, політики або спортсмени - впливові люди, яких нам показують з екранів телевізорів, як красивих, успішних і багатих. Начебто непогано, щоб дитина наслідувала таких персон, але, на жаль, крім всіх позитивних якостей свого кумира, підлітки бачать і переймають їх негативні поведінку.

Ось, наприклад, в Росії відомі футболісти Олександр Кокорін ("Зеніт") і Павло Мамаєв ("Краснодар"). На початку жовтня ці два представника футбольної еліти влаштували бійку відразу в двох місцях. Спочатку вони напали на водія телеведучої одного з російських телеканалів і завдали йому тяжких побоїв, а потім стільцем побили відвідувача одного зі столичних кафе. Обидва епізоду потрапили на відео, вони доступні в мережі, і їх точно переглянула неміряна кількість фанатів російського футболу, серед яких і діти.

Дивлячись подібні ролики, в яких беруть участь впливові світу цього, дитина відзначає для себе той факт, що такі вчинки – це норма. Можна бити, обзивати, знущатися над іншою людиною, так чому б і йому не вчинити, як робить його кумир?

Ось так і трапляються серед школярів подібні звірства, схоже на те, що сталося в одному з районів Москви. Три підлітка побили 8-класника за те, що він нібито образив їх в соціальній мережі, а потім виклали відео в загальний доступ. За це потерпілий кілька днів пролежав у реанімації і залишився інвалідом. У наслідок численних побоїв у росіянина зламаний хребет і він не зможе бачити на одне око.

Часто відомі люди навіть не усвідомлюють своїх вчинках, вони забувають, що їхнє життя публічне, а їх образу слідують мільйони людей. І тут стане доречною цитата з Біблій - "Не сотвори собі кумира".