"Не смійте принижувати!" Гриценко осадив критиків на адресу добровольців

Один з найбільш рейтингових потенційних кандидатів в президенти України Анатолій Гриценко різко висловився з приводу спроб применшити роль добровольців і волонтерів, які вирушили на Донбас чинити опір агресору і сепаратистам.

"Я не хочу, щоб ми говорили в такому принизливому тоні про цих людей. Так само, як і про волонтерів. Ці люди підставили своє плече, залишивши будинок, сім'ю, роботу, навчання або бізнес. Їм треба вклонитися і подякувати", - заявив він в ефірі телеканалу NewsOne, коментуючи запитання про те, чи не призвела до ескалації війни на Донбасі участь там добровольчих батальйонів.

"Я б хотів, щоб ми віддали шану тим, кого не відправляли, хто сам пішов. Ніяких батальйонів добровольців ніхто не формував по райцентрах або військкоматах. Це люди, які пішли самі, минаючи військкомати, коли провалилася державна машина", - підкреслив Гриценко

"Тому цим людям потрібно подякувати, тому що, на жаль, багато хто з них загинув, багато хто з них прийшов туди непідготовленим, необстріляним. Але вони зробили громадянський вчинок", - додав екс-міністр оборони.

Український танкіст Іван Ляса, який побував в полоні у терористів, розповів, що найбільше в ОРДЛО не люблять добровольців.