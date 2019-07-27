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"Не скигли, Кровосіся!" Азаров і Соколова влаштували баттл у мережі

17.4т Читати матеріал російською

Відома українська журналістка і телеведуча Яніна Соколова яскраво висміяла екс-прем'єр-міністра України Миколу Азарова, який обурився її публікацією про результати позачергових парламентських виборів.

Як написала у своєму Facebook Соколова, Азарову не сподобався її пост в Twitter, де вона назвала голосуючих за партію "Опозиційна платформа — За життя" у**анами.

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"Найсумніше, що серед нас є 11,4% у**анів, які голосували за Медведчука. 13 тисяч загиблих бл*ть", — емоційно прокоментувала результати виборів журналістка.

Це не сподобалося екс-прем'єр-міністру часів колишнього президента Віктора Януковича Миколі Азарову, який закликав звернути увагу на публікацію президенту Володимиру Зеленському.

"Після державного перевороту в Україні зникла журналістика. Прочитайте пост української телеведучої, актриси і журналістки Яніни Соколової. У будь-якій країні за такий пост залучили б до відповідальності. Новому президенту варто було б звернути увагу на розпалювання ненависті журналістами", — написав Азаров.

Чекати відповіді Яніни Соколової на коментар Азарова довго не довелося. "Кровосіся стежить за моїм Twitter. Переживає... за долю журналістики. Каже, що зникла. Не скигли, Янович. Коли назад із загниваючої Європи?", — написала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на українську журналістку Яніну Соколову з образами накинувся таксист в Одесі. Приводом для конфлікту стала україномовність телеведучої.

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Особи
Яніна Соколова Микола Азаров
Місце
Україна
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Потер Гарі
Потер Гарі
"Хвате ckiглiть кравасici, берi лапату i kaпай" Кiля Азiров. О персонаж был на Крамарова чем-то похож, веселил не хуже Жванецкого.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Потер Гарі, Ні він був на кшалт Задорного. Де йому до Жванєцкого!
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
"Філолог" негодує)))
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Стахов Сергій
Стахов Сергій
Боков Олег, Помиляєшся, такиз із 73% небагато хто за мир з московитами. За зе голосувало багато патріотів. Такого лайна , як ти - небагато.
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Боков Олег
Боков Олег
Rudenko Konstantin, за дерев~яним пальто гіднота скаче до АТО. Бо щеж не вся з майдану мразь в грунти Донбасу уляглась. А ми, 73 відсотки українців, за мир з Донбасом тай з Росією.
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