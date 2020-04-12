"Не шастати": Комаровський закликав займатися сексом на карантині

Доктор Євген Комаровський порадив закоханим парам під час карантину більше займатися сексом і рідше залишати власне житло.

Про це він сказав у своєму відеоблозі, вказавши, що питання особистих відносин йому стали задавати набагато частіше після введення карантину.

"Розглянемо дві ситуації. Ось є дві пари. Одна пара шастає по супермаркетах, а друга вдома спокійно займається сексом. Для якої з двох пар ризик підхопити коронавірус вищий? Зрозуміло, що для тих, хто займається дурницями. Ходить по супермаркетах. Робіть правильні висновки", – зазначив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський заявив, що введення тотального карантину через коронавірус ставить під загрозу існування України як держави.