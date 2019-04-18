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"Не розуміють, де живуть": Соколова присоромила українців за безграмотність

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Більша частина українського суспільства не має найменшого уявлення про устрій держави і про те, на чому він має базуватися.

Така апатичність і байдужість громадян штовхає країну до розпаду, вважає українська журналістка Яніна Соколова. Свою думку вона висловила під час онлайн-зустрічі з фанатами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Левова частка людей не те що не розуміють, що таке держава, — взагалі не розуміють, де вони живуть. Вони не знають, що таке для них Україна, вони не можуть сформувати, що це за держава, чому якісь дядьки і тітки нарікають на закон мовний, взагалі яка різниця, що з цим сусідом, чому з ним не можна домовитися, та нехай вже! Всі вони мислять часто матеріями, які не сприяють ніяк зміцненню держави. Швидше, її розпаду, роз'єднанню", — обурилася вона.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

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Соколова наголосила, що українці ще не набули до кінця тих ідентичностей, яких вони почали набувати з Революцією Гідності. Не встигнувши вийти на шлях становлення самодостатньої нації, люди опинилися на межі втрати таких важливих досягнень, обурилася журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова закликала українців проголосувати на виборах президента так, щоб у Володимира Путіна почалася істерика вже вранці після оголошення результатів.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
украинцы живут в такой стране , где такая пропагандистская бл..дь, как Соколова, называют себя журналистами и учат других родину любить
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Gabor Istvan
Gabor Istvan
Яніночка пізно народилась. В громадянську війну з неї вийшов би чудовий боєць РККА - будьоновка, шинелька войлочна, шашка наголо і "пошел рубать всех зноем опаленный"... І рубала би шо аж гай шумів би. За розквіту совка була б ідеальним комсомольским вожаком у відділі пропаганди. Вчила б "родіну любіть" так, шо Тігіпко плакав би по кутках обкому комсомолу від заздрості. Еталонна лівачка: безапеляційна, переконана в своїй правоті, яка одночасно топить за "європейські цінності" і незалежність України, Супрун і медреформу, що в принципі є оксюмороном. Але вона цього просто не знає. Бо лівакові не обовязково знати щось і в чомусь розбиратись, тут важливо "гнуть свою линию".
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Опять Янка свой грязный х*еприемник открыла
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