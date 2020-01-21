"Не розумію діалогів": глухий чоловік подав до суду на Pornhub

У США глухий чоловік подав позов до суду проти популярного сайту з відео для дорослих Pornhub через відсутність там субтитрів до роликів.

Ярослав Суріс (Yaroslav Suris) аргументує це тим, що не розуміє сенсу діалогів, пише TMZ.

Photo by Brett Carlsen/Getty Images

За словами заявника, серед інших він намагався подивитися відео, назви яких можна перекласти з англійської як "Непокірний племінник гарячої тітоньки", "Сексуальний коп стає свідком розмови", "Еллісон приходить поговорити про гроші зі своїм хлопцем".

Він виявив ознаки порушення "Американського закону про людей з обмеженими можливостями", оскільки не зміг зрозуміти сенс діалогів.

Так, Ярослав вимагає від порносайту відшкодувати йому збитки, випустити субтитри і дати слабочуючим і глухим людям повною мірою насолодитися сюжетами відео.

Нагадаємо, раніше ми публікували гарячі фото дружини скандального Олексія Паніна.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!