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21 січня • оновлено в 16:12
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"Не розумію діалогів": глухий чоловік подав до суду на Pornhub

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У США глухий чоловік подав позов до суду проти популярного сайту з відео для дорослих Pornhub через відсутність там субтитрів до роликів.

Ярослав Суріс (Yaroslav Suris) аргументує це тим, що не розуміє сенсу діалогів, пише TMZ.

"Не розумію діалогів": глухий чоловік подав до суду на Pornhub

Photo by Brett Carlsen/Getty Images

За словами заявника, серед інших він намагався подивитися відео, назви яких можна перекласти з англійської як "Непокірний племінник гарячої тітоньки", "Сексуальний коп стає свідком розмови", "Еллісон приходить поговорити про гроші зі своїм хлопцем".

Він виявив ознаки порушення "Американського закону про людей з обмеженими можливостями", оскільки не зміг зрозуміти сенс діалогів.

Так, Ярослав вимагає від порносайту відшкодувати йому збитки, випустити субтитри і дати слабочуючим і глухим людям повною мірою насолодитися сюжетами відео.

Нагадаємо, раніше ми публікували гарячі фото дружини скандального Олексія Паніна.

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фил филька
фил филька
я-я, даст ист фантастиш. вот полный словарь всех диалогов этого сайта))
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