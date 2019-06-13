"Не розраховували, що ми надовго": Забужко розповіла про промах Кремля у війні проти України

Росія не розраховувала на те, що після розвалу СРСР Україна стане повноцінною суверенною державою і навіть буде відстоювати свою незалежність на війні.

План Кремля передбачав, що наша країна перетвориться на другу Білорусь з бутафорською самостійністю. Про цей прорахунок країни-агресора розповіла українська письменниця Оксана Забужко в інтерв'ю "Наше слово".

"За кремлівським сценарієм наша незалежність повинна була закінчитися тоді, коли і білоруська. У Кремлі не розраховували, що Україна – це надовго. Не уявляли, що українська незалежність – це серйозна справа, що доведеться з Україною воювати, вплутуватися в купу історій, з яких тепер вони не знають, як вийти", – каже вона.

За словами Забужко, насправді історія Європи після 1989 року ще не написана і радість від закінчення Холодної війни і розвалу СРСР передчасна.

"Досі діють ті ж інститути, які тримали його на плаву, – ті ж російські спецслужби, що збереглися від 1918 року і до цього дня. На фасаді держави може бути написано РФ замість СРСР, можна замінити Комуністичну партію на Московський патріархат, але інституціональна спадкоємність "охранки більшовицької" – залишається. На жаль, Захід цього все ще не усвідомлює, і виходить, як недавно сказав редактор Die Zeit, що "Путін веде проти нас війну, а ми проти нього – ні", – пояснює письменниця.

Що стосується України, то вона, підкреслює Забужко, починаючи з 90-х років постійно бореться з агресором. Часом це відбувається несвідомо, навмання і навіть інстинктивно. І саме це доводить той факт, що українці виявилися набагато сильнішим народом, ніж їм самим здавалося.

Оксана Забужко religions.unian.ua

"І це – після всього, що з нами робили в ХХ столітті, і як нам кожен раз відсікали "голову", тобто еліту, як тільки вона пробувала "відрости". Вона досі не сильно "відросла": як окреме явище зі своїм чітко вираженим профілем – український інтелектуальний прошарок, середовище станом на сьогодні, на жаль, не існує, не відновилось. І тим не менше, при цій "відтятій голові", при дуже слабкому розумінні і усвідомленні логіки історичних процесів, переважно на якихось несвідомих інстинктах, Україна, незважаючи на всі "бомбардування з телевізора", змогла вистояти", – обнадійливо помічає Забужко.

Вона висловила впевненість в тому, що протягом усіх років цієї довгої боротьби Україна чинить опір, виживає і показує прогрес навіть тоді, коли все здається безнадійним.

"Прогрес такого рівня, що у 2014 році люди встають і йдуть на війну, боронити цю саму державу, про яку за ці роки ніби нічого доброго не говорили. Тому що все ж у нас є відчуття своєї хати", – підсумувала письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Забужко вважає, що бездумне голосування людей на виборах перекреслює історичний шанс повністю змінити долю держави, який отримали українці. Вона закликала співгромадян пригадати про те, що країні довелося пережити за останні кілька десятиліть.

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