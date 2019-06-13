Не продихнути! Українців очікує пекельна спека: свіжий прогноз

В Україні у четвер, 13 червня, зберігатиметься суха і спекотна погода, температура повітря подекуди сягне +34.

Як повідомляє Укргідрометцентр, лише у Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями пройде короткочасний дощ.

"13 червня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у Криму, вдень також і в Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний (у західній частині — південно-східний), 5-10 м/с", — йдеться у повідомленні.

Спека в Україні fakty.com.ua

Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°; у Карпатах вночі 13-18°, вдень 21-26°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко раніше спрогнозувала, що в Україні у четвер, 13 червня, втримається спекотна погода. Температура повітря у деяких регіонах сягне +35 градусів.

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