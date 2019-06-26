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Не продихнути: синоптики уточнили свіжий прогноз по Україні

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В Україні в середу, 26 червня, очікується сонячна і суха погода з максимальною температурою повітря +32.

Так, на сході буде від +15 до +18 градусів, а вдень сонце нагріє до +28 +30 градусів, в Дніпрі, Луганській і Донецькій областях – до +31 +32 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

У південних областях буде сухо і сонячно, можливий невеликий вітер. Вночі температура складе +19 +22 градуси, вдень – від +30 до +33 градусів.

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Спека в Україні

Спека в Україні

ТСН

На півночі прохолодно буде тільки вночі, там синоптики прогнозують +14 +16 градусів. Удень сухо і сонячно, без опадів, температура повітря від +28 до +30 градусів.

На заході прогнозують хмарність, проте до дощу не дійде. Вночі очікується від +13 до +16 градусів, удень – від +28 до +30 градусів.

У центральній частині країни також буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вночі очікується +15 +17 градусів, вдень повітря прогріється до +29 +31 градуси.

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У Києві 26 червня буде сухо і сонячно, опадів не прогнозується. Вночі очікується комфортна температура, від +15 до +17 градусів, удень – до +28 +30 градусів.

Не продихнути: синоптики уточнили свіжий прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко попередила, що погоду 26 червня в Україні буде визначати антициклон. За її прогнозами, вдень очікується +25 ... +30 градусів, на півдні та сході до +30 ... +34 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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