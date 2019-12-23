"Не приїздіть до Криму": затятий фанат Путіна заявив про серйозну проблему

На новорічні свята туристам не варто їхати на анексований Росією півострів Крим, оскільки тут буде закрито один з найголовніших туристичних об'єктів – унікальний парк левів Тайган.

Про це заявив кримський блогер і прихильник анексії Криму Олександр Горний у своєму блозі на "Ехо Москви". Він нагадав, що 5 грудня 2019 року Білогірський суд закрив парк левів Тайган на місяць до 5 січня, а 5 січня парк буде закритий вже за рішенням власника.

"Ключовий туристичний об'єкт, відомий на весь світ, закритий і цей "диво-міністр туризму" (Вадим Волченко. – Ред.), ставленик кремлівського пропагандиста, що гріє крісло, мовчить, йому не до цього, воно стурбоване освоєнням грошей ФЦП", – заявив Горний.

Власник зоопарків Тайган і Казка Олег Зубков наголосив, що десятки працівників підуть спочатку в оплачувану відпустку, а потім неоплачувану.

"Парки хочуть віджати, і інтересанти всіляко налаштовують Главу Криму Сергія Аксьонова проти Зубкова, вбиваючи клин між ними і всіляко підігріваючи конфлікт", – заявив Горний.

Парк левів Тайган закривають Ехо Москви

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше стало відомо, що Росія повністю добудувала Кримський міст і сказала, скільки він простоїть.

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