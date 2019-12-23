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23 грудня • оновлено в 10:00
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"Не приїздіть до Криму": затятий фанат Путіна заявив про серйозну проблему

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На новорічні свята туристам не варто їхати на анексований Росією півострів Крим, оскільки тут буде закрито один з найголовніших туристичних об'єктів – унікальний парк левів Тайган.

Про це заявив кримський блогер і прихильник анексії Криму Олександр Горний у своєму блозі на "Ехо Москви". Він нагадав, що 5 грудня 2019 року Білогірський суд закрив парк левів Тайган на місяць до 5 січня, а 5 січня парк буде закритий вже за рішенням власника.

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"Ключовий туристичний об'єкт, відомий на весь світ, закритий і цей "диво-міністр туризму" (Вадим Волченко. – Ред.), ставленик кремлівського пропагандиста, що гріє крісло, мовчить, йому не до цього, воно стурбоване освоєнням грошей ФЦП", – заявив Горний.

Власник зоопарків Тайган і Казка Олег Зубков наголосив, що десятки працівників підуть спочатку в оплачувану відпустку, а потім неоплачувану.

"Парки хочуть віджати, і інтересанти всіляко налаштовують Главу Криму Сергія Аксьонова проти Зубкова, вбиваючи клин між ними і всіляко підігріваючи конфлікт", – заявив Горний.

Парк левів Тайган закривають

Парк левів Тайган закривають

Ехо Москви

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше стало відомо, що Росія повністю добудувала Кримський міст і сказала, скільки він простоїть.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Свинорусы не верят своему пропагандону?! О ужас
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Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
Сколько можно писать всякий бред.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Мутная история с этим парком Украинским. Однако, сегодня первый поезд стартует, из Санкт-Петербурга. Выходит эксперты на телебаченье Украины, безбожно врали, что мост не можливо зробить...чому их не повесить, за введение громадян в заблуду? Иде наш москитные флот, Иде перемога, слёзы на очах....Зрада, overland.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Шапиро Женька, Открою большую тайну! Недовольных окупационным режимом много. Многие хотят дикого поля. Я в числе патриотов. Ведь, как было здраво-свобода. Содержи Львов тигров, и никакая собака к тебе не подойдёт. Или строй, на пляже, трехэтажный отель...МММ Канализацию в море! Документы, какие документы начальничек-Нестор поимел...Круто мы сезон працуем, пусть лапти едут.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Goncharov Costa, и стартует выплата газпрома в 3млдр.$ которые мы не отдадим, нам навсех...пхаххаха
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