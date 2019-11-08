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8 листопада • оновлено в 17:16
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"Не працює!" Жебрівський нагадав Зеленському попередні спроби розведення

1.7т Читати матеріал російською

Попередні спроби розведення військ показали: такий шлях не призведе ні до чого доброго. Натомість тактика просування армії у "сірій зоні" реально допомагала полегшити життя людям, що там проживають.

Таку думку в інтерв’ю OBOZREVATEL висловив колишній очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Павло Жебрівський

Павло Жебрівський

День

За словами політика, досвід розведення військ минулих років яскраво свідчить про неефективність таких кроків.

"У 2016 році було заплановано відведення в Золотому, Петрівському і Станиці Луганській. Петрівське знаходиться в Донецькій області. Воно сьогодні під контролем російських найманців. І коли ми відведення проводили по Петрівському – робили це в полі. І не залишали у "сірій зоні" населених пунктів. Але коли ми свої війська відвели – російські найманці у Станиці Луганській відходити відмовились. Тому за деякий час українські сили повернулися на вихідні позиції", - пригадує Жебрівський.

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Він стверджує: невдалий досвід розведення у 2016-му кардинально змінив тактику армії в зоні проведення ООС (на той час - АТО).

"Після цього був взятий курс на скорочення "сірих зон". Те ж Травневе, Гладосово, та ж Катеринівка і багато інших населених пунктів, які знаходилися в "сірій зоні", перейшли під контроль українскої влади. Там ми виплачували пенсії, відновили роботу магазинів і можливість отримувати медичну допомогу. Фактично, вдихнули туди життя. Все це ми робили якраз після того, коли остаточно стало зрозуміло: розведення не працює", - підкреслив Жебрівський.

Політик привітав те, що активна частина українського суспільства потужно виступає проти розведення. Адже саме це, на його думку, у кінцевому підсумку захищає людей, які живуть у зонах розведення.

"Достатньо серйозну роль відіграють зараз і ветерани, і волонтери, і пасіонарні громадяни України. Коли вони говорять "Не дозволимо" - тоді і поліція, і НГУ достатньо ефективно починають працювати для того, аби в тих зонах не з’являлися ДРГ, щоб туди не заходили сепари і щоб вони не пробували мститися тим місцевим, хто має дійсно проукраїнську позицію. Не було би цих протестів – боюся, все просто пустили би на самоплин", - зауважив Жебрівський.

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Політик також порадив президенту Зеленському відкинути зайві амбіції – і не повторювати помилки, які вже скоював його попередник.

"Ну, вже ж пробували розводити - не працює! Скорочення "сірої зони" - спрацювало. Відвойовування українських земель працює, а відведення військ – ні. Тому я не розумію, чому Зеленський так вперто відмовляється вірити тим, хто намагається до нього донести просту думку: Путіну мир та спокій в Україні не потрібні в принципі", - підкреслив Жебрівський.

Повну версію інтерв’ю читайте найближчим часом.

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Тема
Відведення військ на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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