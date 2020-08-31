За время войны, через госпиталь прошли тысячи солдат и офицеров, многих лично знаю и до сих пор на связи. Разведчики, десантники, морпехи, снайпера, спецназ, морской спеццентр, простые солдаты. Никого из них я не вижу в комментариях, кто участвует в скандалах друг с другом. Никто из них не пишет посты и не устраивает срачи на тему, кто лучше и у кого больше. Кто там заслужил награду или нет, кто не так сказал и не так сделал...

И я никогда не слышала, чтобы раненые громко грызлись друг с другом.

Сегодня я читала пост и комментарии об участии партии ЕС в марше. Тему никак не закроют, видимо, кому-то это очень выгодно. Ну это жесть просто. Такое чувство, что у нас есть только несколько топ-ветеранов, которые больше всех воевали и только они решают, кто должен был идти или не имел право идти.

Да что же вы творите?? Тысячи воевали – и только несколько человек все никак не успокоятся! Вы не можете набить друг другу морды или обматерить в личном чате?? Нет, надо на всю страну, чтобы вся эта в*тная публика и сепарня видели и радовались, как патриоты ненавидят друг друга.

"Жене ветерана секта Пороха прислали угрозы в личку".. И что?? Мне с начала войны писали и гадили тысячи!! Угрожали, обзывали, материли и продолжают это делать сейчас. Подумаешь, "трагедия"!

И что значит секта?? Когда люди собирали на войну все необходимое, не спали, отрывали от себя последнее, экономили на детях , на родителях, пенсионеры лекарства себе не покупали, только чтобы помочь фронту, тогда они не были сектой?? Боты есть у всех политиков и несложно просто забанить, а если люди с вами не согласны, не надо обзывать их сектой, это низко.

Мы шли на марше и никто нам не мешал.

Достали уже со своими разборками, кто должен или кто обиделся. Обижаются только девочки, а вы – взрослые мужики , а ведёте себя, как злобные бабы на базаре.

Противно на душе. Я думала, что все уже видела и никто не может переплюнуть бабские разборки волонтёров, но ошибалась.

Воин – это честь и достоинство, тем более воин, защищающий честь своей страны на своей земле. Не позорьте тех, кто отдал жизнь и не давайте повод врагу радоваться. Своё Эго и амбиции проявите в другом месте. Тяжелые времена, страну от тотальной оккупации спасёт только единство!

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