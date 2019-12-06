"Не поміщається у "ДНР": Соколова яскраво висміяла ватажка терористів Пушиліна

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво відповіла на "закон" ватажка терористів "ДНР" Дениса Пушиліна про розширення кордонів псевдореспубліки на всю Донецьку область.

У своєму шоу "Вечір із Яніною Соколовою" вона назвала причиною маразматичної ініціативи окупантів той факт, що Пушилін вже просто не влазить у "ДНР" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

"У "главу "ДНР" Пушиліна хтось вставив соломинку і надув. Тепер він не вміщається у "ДНР", і йому потрібна вся Донецька область. Інакше як пояснити, що перед "нормандськими переговорами" "ДНРівці" ухвалили "закон" про кордон, згідно з яким до їхнього складу входить вся область? Жодних провокацій. Просто Пушилін розвиває "республіку", як уміє. За принципом піраміди "МММ", – підколола вона військового злочинця, нагадавши про його минуле.

Після цього Соколова показала замальовку, в якій спародіювала агітаційну промову Пушиліна про "розширення "ДНР" на всю земну кулю.

"Громадяни, беріть паспорти "ДНР". Сьогодні це просто папірець, але скоро він відкриє для вас безмежні можливості! Ви ж бачите, якими темпами ми ростемо, – сьогодні у нас вже вся Донецька область, завтра у "ДНР" буде вся Україна, через рік наші кордони будуть до Атлантики, а там – ех, і весь світ! Навіть пінгвінів перефарбуємо в червоно-синьо-чорний", – постібалася з терориста телеведуча.

"І коли всі на планеті будуть громадянами "ДНР", ви, ті, хто першим отримав паспорт, будете ними правити! Будь-який житель Макіївки може сказати президенту США: "Чуєш ти, чепушило, збігай за сіською пива". А я з*буся у Ростов і буду варити там варення з вовчих ягід. А про вас у підручниках історії напишуть – піраміди будували не раби, а шахтарі та трактористи", – продовжила кумедний стьоб над Пушиліним Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося нове фото розтовстілого ватажка терористів так званої "ДНР" Дениса Пушиліна. Воно викликало шквал насмішок від користувачів.

Нагадаємо, нещодавно в "ДНР" встановили нові кордони "республіки". Тепер вона нібито обмежується Донецькою областю. Відповідне рішення ухвалив так званий "парламент "ДНР" і навіть намалював міфічну "карту" нових територій.

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