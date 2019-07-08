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Не погодився б на Томос: Філарет зробив нову скандальну заяву про ПЦУ

11.4тЧитати матеріал російською

Почесний патріарх Філарет заявив, що нізащо б не погодився на Томос, якби знав, що його усунуть від керування церквою.

Таке висловлювання пролунало в інтерв'ю працівниці пропагандистського телеканалу "Россия 24" Анні Афанасьєвій. Сюжет під назвою "Нічого святого" оприлюднено на Youtube.

"Якби було поставлене питання про те, що я усуваюся від керування церквою, я б на такі умови не пішов", — сказав він.

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Почесний патріарх Філарет

Почесний патріарх Філарет

"ІС"

При цьому патріарх назвав причину, чому він не очолив ПЦУ.

"Вони знають мене 50 років. Коли я представляв Російську православну церкву у Шамбезі. Знають мою позицію і мою твердість. Тому не хотіли мати зі мною справи, знаючи, що замишляють такий Томос", — зазначив Філарет.

Також він розкритикував назву ПЦУ: на його думку, вона "не є незалежною". "Українська православна церква", вважає Філарет, було би правильніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ПЦУ заявили, що патріарх Філарет дав інтерв'ю пропагандистам видання "Россия 24" через хворобу.

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Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
ТомосПЦУ
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Он уже утратил всякое уважение. Как говорится: пробил дно и копает дальше.
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1
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Надоели стенания уважаемого Патриарха. Ноет и ноет. Пора отдохнуть
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2
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CARGO 100
CARGO 100
Мне нравятся и Порошенко, и Филарет, да вообще все ххлы ... Дурят друг друга.
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5
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