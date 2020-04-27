Після середини квітня чимало лікарів по всій Україні оприлюднили суму авансу, отриману під час важкої боротьби із захворюваністю на коронавірус. Цифри "вражають". Незважаючи на запевнення влади в тому, що медпрацівники отримають достойну оплату з 300% надбавками, їм заплатили навіть менше, ніж за попередні місяці.

На скарги відреагували в українському уряді, до деяких медзакладів усе ж надійшли кошти на погашення боргів із зарплат і виплату премій. Але все ще є ті, хто досі не отримав навіть заробленого за місяць, а про доплати вони можуть тільки мріяти.

Така ситуація в одній із лікарень Вінницької області – там напряму заявляють, що грошей немає, а подеколи навіть погрожують звільненням. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Грошей немає

На умовах анонімності ми поспілкувалися із санітаркою однієї з медустанов Вінницької області, де є спеціальне відділення для приймання хворих на COVID-19. Зокрема, персонал там скаржився на низьку платню, що нам підтвердила співрозмовниця.

"Так, санітаркам виплатили від 1400 до 1800 грн авансу, медсестрам дали по 2000 грн, а лікарі отримали більше – до 2500 грн. Це трохи менше, ніж було минулого місяця", – сказала вона.

За її словами, лікарня ще в березні почала приймати пацієнтів із підозрою на коронавірус, для чого переобладнали одне з відділень. Отже, його працівники підпадають під категорію медиків, які мають право на отримання 300% премій, обіцяних урядом.

Лікарі скаржаться на низьку зарплату та відсутність премій

Але жодних виплат за березень поки що ніхто не дочекався. Навіть більше, лікарям одразу сказали: немає пацієнтів – немає доплат. Як пояснила наша співбесідниця, минулого місяця серед осіб із підозрою на COVID-19 справді не було підтверджених випадків, крім одного.

"31 березня в нас з'явився хворий із підтвердженим діагнозом, до нас у реанімацію він поступив о 22:30. У бухгалтерії так і заявили, що за ці півтори години нам і випишуть премію. І лише тим, хто безпосередньо контактував із хворим", – розповіла санітарка.

За місяць роботи з підвищеним ризиком для життя та здоров'я, приймаючи ймовірних заражених коронавірусом, медики не мають права на премії. Лише за одного пацієнта вони можуть сподіватися на доплату, але за дуже цікавим розрахунком.

Премії отримають лише ті лікарі, які контактували з підтвердженими хворими на коронавірус

"Усі ж думали, що нехай це буде і 200%, але до ставки. Але ні, вони будуть вираховувати погодинно, тобто оклад лікаря поділять на відпрацьовані години, вирахують оплату за годину, а це десь 70-74 грн, і їх помножать на два. Отже, за ті півтори години лікар отримає не 105 грн, а 210 грн. Це ж копійки", – підкреслює працівниця установи, додаючи, що санітаркам взагалі не обіцяють жодних доплат.

Уже з цього місяця тут лежать п'ятеро людей із підтвердженим діагнозом, результати ще однієї очікуються. Втім, про жодні премії, знову-таки, не йдеться. Головний лікар каже, що грошей в лікарні немає, єдина надія на Національну службу здоров'я України, яка має перерахувати кошти до кінця місяця, але ситуація поки залишається невирішеною.

"Можете писати заяву на звільнення"

Як і в багатьох інших медзакладах, на Вінниччині медики зіткнулися із проблемою відсутності будь-яких засобів захисту. Не розуміючи, як можна працювати з інфікованими смертельно небезпечним вірусом, із цим питанням вони звернулися до головного лікаря, на що отримали відповідь: "Якщо вас щось не влаштовує, можете писати заяву на звільнення". І це тоді, коли країні так необхідні кваліфіковані спеціалісти у боротьбі із захворюваністю на COVID-19.

"На щастя, нам допомогли волонтери, закупили нам необхідні засоби захисту, канцелярію, аж до туалетного паперу та ковдр, вони нам усе привезли. Лікарня нас не підтримала. Якби не волонтери, у нас була б ситуація, як у Калинівці, де занедужало багато саме медпрацівників", – бідкається санітарка.

Наразі медустанова намагається забезпечувати працівників необхідними засобами захисту, але без допомоги волонтерів цього б вистачило на тиждень, переконана співрозмовниця.

Засобами захисту лікарів забезпечували волонтери

Боротьба триває

Наразі працівники лікарні чекають кінця місяця та сподіваються на виділення коштів із боку НСЗУ, у чому їх запевняло керіництво. Але якщо ситуація не зміниться, обіцяють звернутися до місцевої влади, а можливо, й до уряду.

"Ми написали листа до місцевої влади, але поки що не надсилали, чекаємо кінця квітня, може, все ж виплатять", – каже вона.

Водночас співрозмовниця стверджує, що місцева рада отримала за березень велику матеріальну допомогу на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань, з якої її члени виписали собі багатотисячні премії. Але кошти отримали лише ті, хто на "верхах", до простих співробітників лікарень вони ще не дійшли.

На жаль, у нашій країні небезпеку становить не лише сам COVID19, а й моральний та матеріальний стан медпрацівників, а також їхня безпека в плані зараження. Як бачимо, всі три чинники вселяють неабияку стурбованість.