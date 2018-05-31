"Не подобається": донеччани поскаржилися на "русский мир"

В "ДНР" ціни на порядок вище, ніж на підконтрольній території України, а от якість товарів навпаки - набагато гірше.

Про це OBOZREVATEL розповіли місцеві жителі. "Лікар виписує рецепт і відразу говорить - ось це в наших аптеках коштує 250 руб (125 грн), якщо є можливість, купіть за лінією розмежування, там воно 50 грн", - повідомила донеччанка Ольга.

"Ми на закупівлі їздимо в Курахово, воно на підконтрольній території. Там українські продукти і ліки, все дешевше. Та й не подобаються нам за якістю ні російські цукерки, ні молочка. Ми звикли до українських", - говорить мешканка Донецька Христина.

Таксист Володимир, який часто перевозить місцевих жителів через пункти пропуску, добре розбирається в цінах. "Різниця, звичайно, є. Тому я часто закуповувати вже десь на підконтрольній території. Ось яловичина у нас 350 руб (175 грн), на підконтрольній території я можу купити за 120 грн. Свинина у нас 280 руб (140 грн), недавно у вас брав по 100-110 грн. Філе курки у нас 185 руб (92,5 грн). У Курахово купив по 80 грн", - зазначає Володимир.

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