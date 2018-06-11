Любителям русского мира посвящается.

Когда русские приходят на твою землю, они подобны саранче. Разница лишь в том, что саранча жрет и скачет дальше себе, а русские оккупанты и коллаборанты с оружием в руках лишают тебя всего. Фашня рядом не стояла, русские лишают людей жизней, прав человека, благ цивилизованного мира, ибо в дурных балбесках живет некое существо, которое постоянно бубнит русскому - лишь бы американцы не захватили воронеж, лишь бы геи не пришли в воркуту. Зачем тупым американцам жопа мира типа пензы не знает никто из скрепных, но они чего-то уверены, что мечта любого американца покакать в деревянном

туалете где-нибудь в захваченном морскими котиками борисоглебске.

Но вернемся к саранче в камуфляже. Как известно всем цивилизованным людям, кроме жителей рф, немытая недоимперия принесла вместе с русскими флагами на террриторию Украины войну. Ихтамнеты и сказки про технику в шахтах-патроны на деревьях - гсм из кранов в квартирах - не берем во внимание, это унылый агитпром для дебилов, которые гордятся дидом на палке за 300 фублев/шт. Но, кроме войны на территории чужой страны, в которой, кстати рф боится признаться, ибо получится, что "недострана" вертит нипадимую армию рыфы 4 года на неком органе из трех букв, рф на оккупированных территориях творит абсолютный пиз*ец в плане экологии. Честно, был бы жив Адольф, он бы к путину записался на курсы по фашизму.

Но мы опять отвлеклись от темы. Давайте поговорим об экологии на оккупированных территориях.

Вопрос захоронения ядерных и химических отходов известен жителям Донбасса давно. В поселке Цупки Шахтерского района в 70-е годы по ночам военные сысысыры возили ядерные и химические отходы, а потом тупо сбрасывали их в шахты. Шахта ЮНКОМ Енакиево - там проводили ядерные испытания. Старый коксохим на Смолянке в Донецке - в котловане закопаны химотходы и залиты метровым слоем бетона. Ах, какую страну патиряли! Все ж было для людей, ага.

С приходом оккупантов из рф на Донбасс, перестали работать очень многие шахты и прекратилась откачка воды. Для дебилов из рязаней и псковов объясняю: пока вас, дурилок из е*еней ху*лостана, не было на Донбассе, шахты работали, Америка тут не при делах вообще.

Идем дальше. Когда шахта полностью перестает работать и не откачивается вода, то уровень грунтовых вод повышается. С приходом рф на территорию Украины, многие шахты тупо порубали на металл и затопили не американцы, а приезжее быдло из е*еней рф. Пацаны резали шахты на металл в Горловке, Макеевке, Донецке и других городах Украины, плевав на то, что вода из шахт пойдет в подвалы жилых домов и погреба+в грунтовые

воды.

Еще с позапрошлого года жители оккупированных территорий говорят о том, что вода в подвалах и погребах стала маслянистая и с запахом. Это не вина американцев, кстати. Это жажда побухать нахаляву, сдав железо из затопленной шахты. Напомните, сколько шахт закрыли американцы в Донецке? Не слышу.

А теперь самое интересное. Разлом Донецкого Кряжа проходит так, что именно грунтовые воды из загрязненных шахт на оккупированных территориях идут куда? К создателю пиз*еца - в Ростовскую область. То есть: это или карма за войну, или эпичный долбое*изм от рф - "защищали" рюцкагаварясчих в Донецке, траванули весь ростов. А*уенно,вова, так этим

россиянам и надо.

В апреле 2017 года и в прошлом месяце приезжали в Донецк спецы изминобороны рф и мчс рф, которые делали пробы грунта и воды. Совещания проводились в Донецком государственном институте проектирования шахт, охраняли это все действо фсб и гру рф. На последнем заседании русские пришли к выводу, что если не предпринимать никаких мер по

экологии, то в течении двух-трех лет, оккупированные территории превратятся в солончаки со всеми вытекающими последствиями.

Но,самое вкусное и интересное в другом. Экологи из рф посчитали, что зараженные воды с оккупированных территорий дойдут до ростова через 8 месяцев максимум. А потом потекут дальше. Куда потекут грязные воды из ростовской области? Правильный ответ смотрите на карте, гляньте куда реки впадают ростовские.

Самое эпичное то, что технологий очищения вод, зараженных ядерными и химическими отходами у рф тупо нету. Это значит, что рф ожидают судебные иски на миллиарды долларов или покупки технологий для очищения воды на миллиарды долларов. Хотя стоп... Санкции ж полезны, а значит технологии не продадут рф . А это значит то, что придется отдавать денежкой живой соседним государствам, ибо иски в судах будут и немалые. Или ставить железный занавес от цивилизованного мира и тупо в тихую травить жителей рф, рассказывая быдлу, шо то американцы все виноваты. Не отдать деньги не получится, активы всех самых богатых представителей рф находятся на Западе и в Европе.

Как по мне, то прекрасны оба варианта развития событий. За войны в чужих странах, россиянам придется расплачиваться пенсиями, новыми больницами, школами, зарплатами и просить, шоб хоть кто-нибудь забрал крымский мост за баксов 100 . Или тупо тихо подыхать.

Мораль: только о толерантности разговоры разговаривать, толерантость к рф умерла в Иловайске и ДАПе, в Луганском аэропорту. Ждем воя от роспропаганды о зараженной воде в ростове.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/