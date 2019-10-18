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18 жовтня • оновлено в 19:38
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"Не пищи, дурепо": Гончаренко жорстко пригрозив Скабєєвій. Відео

1.3т Читати матеріал російською

Нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко осадив пропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву.

На своєму YouTube-каналі він прокоментував створення депутатського об'єднання "Кубань", зазначивши, що чує, як "Москва скрегоче зубами".

Також він персонально звернувся до Скабєєвої: "Не пищи ти там, дурепо". Нардеп також додав: "Олечко, не бійся! Ми і до тебе дійдемо обов'язково".

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Гончаренко та Скабєєва

Гончаренко та Скабєєва

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України не пустив Скабєєву до себе на марафон. Зеленський заявив, що у нього не може бути жодних діалогів із пропагандистами, які не поважають незалежність держави.

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Особи
Олексій Гончаренко Ольга Скабєєва
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Федоров Федор
Федоров Федор
Губошлеп смел и дерзок) Но в Крыму он выхватил двойку от которой сел на пятую точку. Кто знает, как оно в жизни может повернуться....
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Pooh Vini
Pooh Vini
Жёстко он ее. Без вазелина практически.
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