"Не пищи, дурепо": Гончаренко жорстко пригрозив Скабєєвій. Відео

Нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко осадив пропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву.

На своєму YouTube-каналі він прокоментував створення депутатського об'єднання "Кубань", зазначивши, що чує, як "Москва скрегоче зубами".

Також він персонально звернувся до Скабєєвої: "Не пищи ти там, дурепо". Нардеп також додав: "Олечко, не бійся! Ми і до тебе дійдемо обов'язково".

Гончаренко та Скабєєва

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України не пустив Скабєєву до себе на марафон. Зеленський заявив, що у нього не може бути жодних діалогів із пропагандистами, які не поважають незалежність держави.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!