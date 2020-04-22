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22 квітня • оновлено в 06:57
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"Не пийте воду з-під крану!" Інфекціоніст попередив про небезпеку зараження COVID-19

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В умовах пандемії коронавірусу COVID -19 слід повністю відмовитися від використання водопровідної води для пиття.

Знезаражувати воду можна шляхом кип'ятіння або застосування миючих засобів. Про це в ефірі ObozTV розповів ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

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"На даний момент найдієвіший спосіб знезараження вірусу – нагрівання або кип'ятіння води. Я сподіваюся, що наші громадяни не вживають водопровідну воду для пиття", – сказав він.

"Якщо ми говоримо про руки, то використання мила допомагає змивати вірус. Тому ця рекомендація залишається актуальною навіть в тому випадку, якщо ви користуєтеся водопровідною водою", – додав лікар.

Курпіта запевнив, що, навіть у разі присутності коронавірусу у водопровідній воді, використання миючих засобів дозволить позбутися від нього на поверхнях або в воді.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в ефірі ObozTV реаніматолог, анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль розповів, що, якщо захворювання коронавірусом COVID-19 протікає безсимптомно або з мінімальною симптоматикою, єдиним ефективним засобом для найбільш швидкого одужання є рясне пиття.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Пряма трансляція Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Підсумки
Особа
Володимир Курпіта
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
В России со времён царя гороха воду для питья кипятят, немытые poryли только во время эпидемии и из под пинка
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