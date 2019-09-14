Не пережив поранень: Україна втратила ще одного воїна ЗСУ

У суботу, 14 вересня, у шпиталі помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ, старший сержант Максим Кондратюк. Він отримав численні вогнепальні осколкові поранення під час виконання бойового завдання в зоні ООС 10 вересня.

Про смерть Героя повідомили на офіційній сторінці ССО ЗСУ у Facebook. У нього залишилися батьки, дружина і дочка.

На Донбасі загинув воїн Facebook ССО ЗСУ

Командування ССО ЗСУ висловило співчуття родині та близьким загиблого воїна і вшанувало його пам'ять зворушливими словами.

"Батьки втратили сина, дружина – чоловіка, донька – батька, Україна – захисника і патріота. Світла пам'ять Герою! Вічна пам'ять всім, хто віддав життя в боротьбі за Україну!" – написали побратими воїна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 13 вересня, в зоні ООС загинув воїн Збройних сил України. Захисник отримав несумісне з життям поранення при виконанні бойового завдання.

А в Маріуполі в цей день попрощалися із загиблими морськими піхотинцями з 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ – прапорщиком Миколою Обухівським і матросом Олександром Лінчевським. Чоловіки загинули в ніч з 11 на 12 вересня при снайперському обстрілі.

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