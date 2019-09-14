Головна Новини
14 вересня • оновлено в 18:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Не пережив поранень: Україна втратила ще одного воїна ЗСУ

1.5т Читати матеріал російською

У суботу, 14 вересня, у шпиталі помер військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ, старший сержант Максим Кондратюк. Він отримав численні вогнепальні осколкові поранення під час виконання бойового завдання в зоні ООС 10 вересня.

Про смерть Героя повідомили на офіційній сторінці ССО ЗСУ у Facebook. У нього залишилися батьки, дружина і дочка.

На Донбасі загинув воїн

На Донбасі загинув воїн

Facebook ССО ЗСУ

Командування ССО ЗСУ висловило співчуття родині та близьким загиблого воїна і вшанувало його пам'ять зворушливими словами.

"Батьки втратили сина, дружина – чоловіка, донька – батька, Україна – захисника і патріота. Світла пам'ять Герою! Вічна пам'ять всім, хто віддав життя в боротьбі за Україну!" – написали побратими воїна.

Новини
Виконував завдання: на Одещині трагічно загинув СБУшник. фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 13 вересня, в зоні ООС загинув воїн Збройних сил України. Захисник отримав несумісне з життям поранення при виконанні бойового завдання.

А в Маріуполі в цей день попрощалися із загиблими морськими піхотинцями з 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ – прапорщиком Миколою Обухівським і матросом Олександром Лінчевським. Чоловіки загинули в ніч з 11 на 12 вересня при снайперському обстрілі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Сили спеціальних операцій ЗС України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
16
43
Смішно
2
Цікаво
22
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Карма?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Почему у ВСУ как ни Герой так обязательно труп? и потом, что значит "многочисленные огнестрельные осколочные ранения"?
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2
Crimea Yalta
Crimea Yalta
помилуй Отче душу грешную убиенного Твоего
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Satkin Andrey
Satkin Andrey
Crimea Yalta, все мы грешны, аминь!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel