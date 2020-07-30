"Не одного ножа вже стерла": історія філейниці, що 20 років працює на "Комплексі Агромарс"

Одне з проведених останнім часом соцдосліджень свідчить: майже половина українців змінює місце роботи кожні 2-4 роки. А от кількість тих, хто тримається за одне робоче місце, значно скромніша: раз на 10 років змінюють роботу всього 8% громадян. Тих, хто все життя працює в одній компанії всього 5%.

До щасливців, які знайшли місце, де їх влаштовує і робота, і зарплата, відносить себе Тетяна Гречишина з Хмельниччини. Вона вже 20 років працює у компанії "Комплекс Агромарс", що виробляє курятину під ТМ "Гаврилівські курчата", і навіть не думає про те, аби шукати собі іншу роботу, хоч займається і непростою справою. Вона працює у забійному цеху – в селі Гаврилівка Вишгородского району Київської області.

Тетяна Гречишина Фото з особистого архіву

Тетяна пригадує: роботою, з якою пов’язала своє життя, завдячує випадку та родичці чоловіка.

"Ще у 2001-му ми з чоловіком приїхали сюди, у Гаврилівку Київської області, з Хмельниччини. Зірвалися майже спонтанно, коли чоловікова сестра, яка тут працювала, якось сказала: “Чому б вам не спробувати? Приїздіть, попрацюєте трохи, може, на квартиру заробите”. Ми посиділи, порадилися – та й приїхали. Думали, трохи підзаробимо і повернемося додому. А вийшло, що залишилися. Тут і син народився, і онучка", - розповідає Тетяна.

Тетяна з чоловіком та сином Фото з особистого архіву

Її чоловік влаштувався на "Агромарс" водієм. Сама ж вона пішла працівницею в забійний цех.

"Мене тодішній начальник пробував відмовляти, мовляв, робота важка, брудна. А коли дізнався, що я вдома дояркою на фермі працювала, так махнув рукою. Каже, якщо роботи не боїшся, то все в тебе вийде", - з усмішкою згадує Тетяна.

Каже, що підприємство розросталося і вдосконалювалося на її очах. Застала часи, коли всі процеси на забої птиці виконувалися вручну. Потроху робота все більше автоматизовувалася. Будувалися нові просторі цехи, а колектив із кількох десятків зріс до кількох сотень.

"За 20 років підприємство дуже змінилося. Коли я прийшла, великих цехів тут ще не було. Був один маленький. І людей працювало чоловік 40 – стільки, скільки сьогодні трудиться в одній бригаді з нарізки м’яса. Коли бачиш нинішні сучасні цехи, максимально автоматизовані процеси, то складно уявити, що колись все робилося вручну. Вручну різали курку. Вручну виймали потрошки… Все-все робили руками. Спершу складно було дуже, але з часом втягнулася", - каже Тетяна.

Тетяна працює на "Агромарсі" 20 років Фото з особистого архіву

Як і на будь-якій іншій роботі, у забійному цеху є можливість кар’єрного росту. Тетяна пройшла усі його щаблі. Спершу попотіла у "гарячому цеху". Так працівники між собою називають ділянку потрошіння, де постійно вогко і спекотно: тут із забитої птиці знімають пір’я і виймають нутрощі.

Наступний щабель — робота в "холодному цеху", тобто на ділянці сортування. Через те, що тут працюють із уже охолодженими тушками птиці, температура в цеху понижена.

"Де складніше? Знаєте, робота скрізь складна. Але ти до всього звикаєш, втягуєшся. До того ж маєш стимул: чим краще попрацюєш впродовж місяця — тим більшу зарплату отримаєш. От і стараєшся", — говорить Тетяна.

Але найдовше вона затрималася на нарізці, коли прийшла на нинішню посаду працівника з відокремлення філе.

Тетяна Гречишина на робочому місці Фото з особистого архіву

"Дуже багато років на одному процесі працюю. Не одного ножа вже стерла", — каже Тетяна. А на запитання, чи не набридає монотонна робота, щиро дивується: як, мовляв, може набриднути улюблена справа?

"Люблю. Чесно. Коли буває доводиться когось підмінити на якомусь іншому процесі, то хочеться швидше до своєї роботи повернутися. Філе різати", - розповідає Тетяна.

Робоча зміна у неї триває 9 годин. Кожні 2 години на лінії чергуються з 15-хвилинним відпочинком. Жінка запевняє: за роки роботи навчилася набиратися сил впродовж коротких пауз.

Всього на лінії, по якій безперервно рухаються випатрані тушки курей, насаджені на спеціальні конуси, одночасно стоять 12 працівників, що діляться на дві групи по 6 чоловік. Двоє у кожній із груп знімають шкіру з тушок. Ще по 4 працівника, серед яких Тетяна, зрізають філе.

За зміну кожен із філейників має нарізати 2 т 400 кг м’яса. Разом за 8 робочих годин перерізають близько 30 тис. кілограм курятини, або близько 15 тис. курочок. На те, аби якісно відрізати філе, досвідчений філейник витрачає 2-3 секунди. Аби навчитися працювати так швидко, доводиться місяцями тренуватися. І мати до цієї справи особливий хист.

За зміну Тетяна нарізає 2 т 400 кг курячого філе Фото з особистого архіву

"Працювати на лінії нарізки ще й не кожен навчиться. Спершу треба попрактикуватися – підійти до когось із нас у перерву і попросити показати, дати спробувати, бо коли конвеєр рухається, вчити когось часу немає. Все швидко треба робити, а формування навички правильно нарізати потребує часу… За стільки років я вже одразу бачу, варто на людину час витрачати чи це не її робота. Це видно по тому, наскільки вона цікавиться, скільки питань ставить, навіть як ножа в руках тримає", - каже Тетяна.

За роки роботи в "Агромарсі" Тетяна з чоловіком квартиру таки купили — у Гаврилівці. Працюючи на підприємстві, вивчили сина, який теж прийшов на "Агромарс" працювати технологом м’ясопереробного виробництва. Тут же технологом працювала і Тетянина невістка — з "Агромарсу" вона пішла у декрет та народила донечку…

Подружжя Гречишиних з улюбленою онучкою Фото з особистого архіву

Наразі чоловік Тетяни вже рік як не працює – змушений був звільнитися за станом здоров’я. Сама ж жінка планує залишатися в "Агромарсі" ще довго. Змінювати вид діяльності навіть не думає.

Тетяна зізнається: є відданою шанувальницею "Агромарсу" не тільки у робочий час, а й поза ним. Купує виключно продукцію ТМ "Гаврилівські курчата".

"Можете мені не повірити, але я навіть не пробувала ніколи іншої курятини! Їм тільки нашу продукцію. І на малу батьківщину свою завжди веземо. Буває, інколи готуємо домашню курочку, яку мама на бульйончик передає. Але "Гаврилівські курчата" люблю за те, що вони швидко готуються, а м’ясо дуже ніжне й смачне. Маємо і свою родинну коронну страву: мариновані крильця. Насправді, особливого рецепту немає: сіль та перець на око — і на кілька годин у холодильник. Раніше майонез додавали у маринад, а зараз обходимося мінеральною газованою водичкою. Такі крильця – та на грилі, та під келих хорошого вина… Смакота!", - ділиться з нами Тетяна.

І робить вона це так "смачно", що подумки мимоволі плануєш, коли, де і з ким продегустуєш рецепт цієї чарівної жінки.