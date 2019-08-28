"Не називайте нас братами!" Матері загиблих Героїв ЗСУ звернулися з криком душі до окупантів

У дні п'ятої річниці Іловайського котла матері загиблих захисників України звернулися з проникливими словами до російських окупантів.

Разом з дітьми та дружинами убитих воїнів вони прийшли під стіни посольства Росії в Україні та влаштували акцію пам'яті "Час не лікує", повідомляє "Армія Inform".

"Я хочу звернутися до російських матерів: не пускайте своїх синів до нас в Україну, інакше ми дамо гідну відсіч. Не дай вам Боже пережити той величезний материнський біль через втрату рідної дитини, який зараз відчувають сотні українських матерів. Повірте, скільки часу проходить, біль не зникає, а навпаки стає глибшим", – звернулася до матерів російських окупантів мама загиблого під Іловайськом військовослужбовця 30 бригади ЗСУ Марія Цвітенко.

На мітинг прийшли матері, дружини і діти загиблих Героїв "Армія Inform"

"Колись Ремарк написав слова, що точно описують стан людини, яка пережила горе: "Час не лікує. Він не зашиває рани, він просто закриває їх зверху марлевою пов'язкою нових вражень, життєвого досвіду. Але іноді, зачепившись за найменший спогад, ця пов'язка злітає, оголює рану, приносячи новий, ще більш сильний біль", – додала жінка.

Її підтримала і мама загиблого танкіста з Житомира, старшого лейтенанта Артема Абрамовича – Світлана Абрамович. Вона також адресувала агресорам правдиві й щирі слова, в яких засудила їх вторгнення на територію чужої країни.

"Ми знаємо, що не з шахтарями воювали наші сини і продовжують воювати вже п'ять років. Я з тих матерів, хто, почувши звістку про загибель сина, вирушила на окуповану територію на пошуки його тіла. Три місяці я обходила всі поля, де проливалася кров наших синів, об'їздила всі морги і опитувала свідків. Ми маємо фотографії та багато інших доказів присутності на сході України російських регулярних військ, номери танків і озброєння", – сказала мати загиблого офіцера.

Світлана Абрамович "Цензор.НЕТ"

"Тому звертаюся до Росії зрозумілою вам російською мовою, щоб мої слова не переклали "по-своєму" – приберіть свої війська з України, адже рано чи пізно за все вам доведеться відповідати перед законом і Богом. І не називайте нас ніколи братами, ми ними не були і ніколи не будемо, адже занадто велика ріка крові й сліз тече між нами", – поділилася криком душі Світлана Абрамович.

Також на акцію проти російської окупації Донбасу прийшов син ще одного загиблого під Іловайськом захисника України. Хлопчик приніс з собою портрет батька і одягнув собі на груди його орден "За мужність". "Агресор забрав у мене батька", – з болем сказала дитина.

На знак того, що на руках росіян є кров убитих українців, учасники акції повісили на огорожі посольства Росії 366 криваво-червоних куль, які символізують кожного воїна, який загинув під час виходу з Іловайського котла.

Акція під посольством Росії до річниці Іловайського котла "Армія Inform"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні представили фотопроект "Мами" про жінок, які втратили синів у війні на Донбасі. Було надруковано близько 300 портретів матерів загиблих військових ЗСУ. Їх планують розіслати президенту, прем'єр-міністру, спікеру ВРУ, головам ОДА та мерів міст для того, щоб вони повісили знімки у своїх кабінетах.

Нагадаємо, на Марші Захисників України молодий хлопець стояв на колінах з українським прапором на плечах і плакав, проводжаючи матерів, які несуть портрети загиблих Героїв. Відповідне фото опублікував фотограф Олександр Хоменко.

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