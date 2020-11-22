Українці не вміють об'єднуватися просто так. Проте, ми дуже швидко гуртуємося, коли маємо спільного ворога. Я це зрозумів під час дослідження ідентичності українців. В українському ДНК є особливий поведінковий патерн. Якщо хтось чіпає наш борщ, родину, свободу чи паркан – ми починаємо боротися. Поруч один з одним. Так було сім років тому.

За цей період українців, що усвідомили цінність своєї країни, стало в рази більше, ніж це можна було спрогнозувати. Але разом з тим, в нашій країні досі є багато людей, які не можуть збагнути, що таке Україна. Не намагайтеся їх виправити, просто живіть українським життям та ставайте прикладом для тих, хто ще не зрозумів навіщо це. Ті люди будуть чути навколо українську мову, їсти українську їжу, бачити український одяг, ходити в місця, де грає українська музика.

Це почне впливати на них і дуже скоро все зміниться. Тому залишайтеся сконцентрованими на собі та просто бережіть своє "я", забарвлене в синьо-жовтий. Воно буде відбиватися на кожному, з ким ви контактуєте, та розповсюджувати українську культуру.

Герої не вмирають! Україна понад усе!