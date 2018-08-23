"Не награлися у війнушки": відома українка і депутат обурилися парадом у Києві

Відома українська рестораторка і бізнесвумен Маргарита Січкар обурилася проведенням параду до Дня Незалежності в Україні, бо у центрі Києва утворилися затори. Її підтримала і депутат Київради Алла Шлапак, назвавши військових "хлопчиками, яким в дитинстві не дозволяли грати у війнушки".

Свої обурення вони розмістили у Facebook, викликавши тим самим гнів користувачів.

"Що робити в заторах?! Фотографуватися! І дихати, щоб не лаятися матом. Ще питання: кому потрібен цей парад?! Це - атавізм", - написала Січкар.

Також вона заявила, що її дітям не потрібен парад воїнів у Києві, бо вони "мислять планетарними масштабами".

"Можу точно сказати, що моїм дітям це не потрібно! Вони мислять вже планетарним масштабом! Для них всі люди на землі це одна нація - людство! А мірятися "п***ами" це доля невпевнених у собі людей! Коротше, люди! Прокиньтеся! Якщо чесно, якось це все вже з "Дня бабака"! І якщо мені зараз хтось розповість про наших пацанів на Донбасі, то не полінуйтеся дізнатися суму, витрачену на цей парад і розділіть її на кількість сімей, що залишилися без годувальників! Питання є?! Сподіваюся немає, якщо з математики у вас все ок", - обурилася Січкар.

У коментарях також порівняли військовий парад з гей-парадом, "який також нікому не потрібен" і у відповідь на це депутат Шлапак якраз і вказала на те, що парад потрібен "хлопчикам, що не награлися у війнушки", але пізніше видалила коментар, але його встиг заскрінити її колега по Київраді Олег Симороз.

Нагадаємо, раніше журналіст доступно пояснив, навіщо у Києві проводити військовий парад.

Парад розпочнеться у Києві в п'ятницю, 24 серпня, о 9.00. У ньому візьмуть участь 4500 військових і вперше з 2009 року під час ходи буде задіяна авіація.