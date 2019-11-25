"Не на початку шляху": Хомчак розповів про прогрес з НАТО

Рівень встановлення взаємосумісності Збройних сил України з силами НАТО знаходиться у процесі і далеко не на початку шляху.

Про це у інтерв'ю "Укрінформ" розповів начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Він зазначив, що у хорошому сенсі цей шлях ніколи не закінчиться.

"Наші партнери з НАТО так і кажуть – щойно ви скажете, що вже досягли всіх спроможностей і всім опанували, це означатиме, що на вас можна ставити хрест, тому що ви далі не будете розвиватися. Я підтримую таку точку зору. Лише коли ми йдемо в ногу з часом – а краще йти з випередженням тих викликів та загроз, які постійно постають, – тоді ми можемо говорити, що ми надійна армія, що ми можемо захистити країну – і тоді ворог до нас не полізе, тому що знатиме, що отримає за це по зубах", - зазначив Хомчак.

Руслан Хомчак УНІАН

За його словами, у контексті адаптації до стандартів НАТО, ЗСУ йдуть широкою дорогою у всіх сферах.

"Десь досягнення більші, десь менші, але не тому що не хотіли працювати, а тому, що в усьому є своя послідовність. Триває шостий рік війни, і він не дає нам змоги зупинити все й сказати – ми повинні трансформуватися. Коли йде війна, ми жодним чином не можемо знижувати боєздатність і боєготовність наших військ", - сказав Хомчак.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Хомчак заявив, що питання нині окупованого Росією Криму ніколи не буде вважатися закритим, оскільки український півострів потрібен країні-агресору для того, щоб панувати вже і в Середземному морі.

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