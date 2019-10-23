Не на часі: Жебрівський назвав передумови введення подвійного громадянства

Наразі вводити подвійне громадянство в Україні передчасно. Спершу Україна має здійснити кілька дуже важливих кроків всередині держави, які дозволять усунути можливі ризики від такої ініціативи.

Таку думку в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL висловив ексголова Донецької ВЦА, лідер політичної партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

Павло Жебрівський

"Проблема подвійного громадянства в Україні полягає у невизначеності. Дозволене воно чи заборонене, яка від нього користь та які загрози – чітких відповідей на ці питання немає ані у людей, ані в державному законодавстві", - переконаний Жебрівський.

На думку політика, громадяни, якы підтримують пропозицію введення подвійного громадянства в Україні, або не розуміють, навіщо це потрібно, або тяжіють до Росії і не вважають цю країну агресором.

"Один табір – за. Сюди входять три категорії громадян. Перша – ті, хто не визнає агресію Росії проти України та хоче мати друге російське громадянство. Це правда, і це зрозуміло. Друга категорія громадян – ті, хто хоче працювати і досягати успіху в інших країнах. Вони хочуть, щоб їм дали "вольную" від України. Є й інші, які хочуть, щоб "жили у бабусі, два веселі гусі", тобто мати кілька паспортів, навіть не розуміючи, навіщо", - підкреслив Жебрівський.

Однак він застерігає владу від поспішної реалізації наміру дозволити подвійне громадянство в Україні і вказує на проблеми, з якими зіштовхнулися країни, які вже пішли таким шляхом.

"На сьогоднішній день громадянин України, окрім військового обов’язку захищати Україну, має право (і я волів би, щоб це було обов’язком) обирати владу. Маємо приклад Угорщини: Орбан видав закарпатцям угорські паспорти, і нещодавно під час виборів у деяких населених пунктах Угорщини приїхали люди із Закарпаття та проголосували за нього "по повній програмі". У деяких населених пунктах голосуючих було втричі більше, ніж місцевих жителів, що не могло не викликати обурення останніх", - зазначив Жебрівський.

На думку політика, перш ніж дозволяти українцям отримувати паспорти інших держав, варто пройти певний шлях і вирішити дуже значущі для сучасної України проблеми.

"Ключове питання полягає у тому, що ми в Україні не відновили свою національну ідентичність. Ми маємо повернутись до правитоків. Ми маємо повернутись до себе. Ми маємо спочатку полюбити одне одного як українці, незалежно від походження, а зі всіма іншими можемо дружити. Тобто, покроково підходити до подвійного громадянства", - переконаний Жебрівський.

Уникнути негативних для країни наслідків, на думку Жебрівського, можна, лише виконавши ряд необхідних умов.

"Перший крок – формування єдиної української політичної нації, яка чітко розуміє, що українці потрібні тільки Україні. Другий – завершення війни з Росією, звільнення Донбасу і Криму від окупантів. Третій – наведення ладу і створення можливостей для самореалізації українців та доброго доходу. І тільки після цього ми можемо розпочати дискусію про подвійне громадянство", - підкреслив він.

Нагадаємо, кілька місяців тому Російська Федерація розпочала видавати свої паспорти терористам незаконних формувань "ЛНР/ДНР" на окупованих територіях Донбасу. А згодом запропонувала отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою всім громадянам України. У відповідь у президента України Володимира Зеленського виступили з пропозицією ввести інститут подвійного громадянства у нашій державі. Ця ініціатива викликала бурхливі дискусії у суспільстві.

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