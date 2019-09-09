Головна Новини
10 вересня • оновлено в 06:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Не можна відмовлятися від окупованих територій – Жебрівський

2.5т Читати матеріал російською

Ексглава Донецької ВГА, лідер політичної партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський різко розкритикував ідею відгородитися від окупованих територій, щоб припинити війну.

На його думку, це вдарить не по сепаратистах, а по патріотах України, уродженцях Донбасу, йдеться в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"При такому розвитку подій (тимчасовій або постійній відмові України від тимчасово непідконтрольних територій Донбасу. – Ред.) постраждають не тільки люди, що живуть на тимчасово окупованих територіях. Постраждають ще й ті патріоти України, які виїхали з окупованих Донецька, Макіївки, Єнакієве на підконтрольні українській владі території. У багатьох з них там залишилися родичі. Я знаю точно, що переважна більшість людей в віці 65+ категорично відмовлялися виїжджати з окупованого Донецька. Вони не хотіли втрачати дім. У більшості громадян, хто не зміг миритися з окупантами, там залишилися батьки, рідні, друзі", - зазначив Жебрівський.

Новини
Жебрівський: Той, хто думає, що з Путіним можна домовитися – помиляється

Как считает политик, відмова від окупованих територій – це зрада людей, що зберегли вірність Україні.

"Відгородившись від ОРДЛО, ми вдаримо насамперед по цих людях, а не по тих, хто Україну ненавидить. Бо останні і так тяжіють до Росії", - підкреслив Жебрівський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Жебрівський покинув посаду аудитора НАБУ, пославшись на відсутність можливостей ефективно виконувати свої посадові обов'язки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську
Особа
Павло Жебрівський
Місце
Україна
Теги
війна переговори щодо Донбасу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
15
7
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Тут есть один нюанс: если сейчас отказаться от этих территорий, неужели кто-то надеется, что раша на этом остановится ? Да они решат, что всё у них получилось и тогда мы получим следующие республики, я даже могу спрогнозировать где: Одесса, Николаев, Запорожье - вы почитайте на досуге их размышления о будущем Украины, его НЕТ ! Так что или восстановление статус-кво или ... Украины - нет ! Думай - те, кто умеет конечно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Так вы и так отказались от этих территорий ,когда вводили экономическую блокаду, когда перестали платить пенсии и пособия и когда начали обстрелы !
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel