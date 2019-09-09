Не можна відмовлятися від окупованих територій – Жебрівський

Ексглава Донецької ВГА, лідер політичної партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський різко розкритикував ідею відгородитися від окупованих територій, щоб припинити війну.

На його думку, це вдарить не по сепаратистах, а по патріотах України, уродженцях Донбасу, йдеться в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"При такому розвитку подій (тимчасовій або постійній відмові України від тимчасово непідконтрольних територій Донбасу. – Ред.) постраждають не тільки люди, що живуть на тимчасово окупованих територіях. Постраждають ще й ті патріоти України, які виїхали з окупованих Донецька, Макіївки, Єнакієве на підконтрольні українській владі території. У багатьох з них там залишилися родичі. Я знаю точно, що переважна більшість людей в віці 65+ категорично відмовлялися виїжджати з окупованого Донецька. Вони не хотіли втрачати дім. У більшості громадян, хто не зміг миритися з окупантами, там залишилися батьки, рідні, друзі", - зазначив Жебрівський.

Как считает политик, відмова від окупованих територій – це зрада людей, що зберегли вірність Україні.

"Відгородившись від ОРДЛО, ми вдаримо насамперед по цих людях, а не по тих, хто Україну ненавидить. Бо останні і так тяжіють до Росії", - підкреслив Жебрівський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Жебрівський покинув посаду аудитора НАБУ, пославшись на відсутність можливостей ефективно виконувати свої посадові обов'язки.

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