Не можна пилососити категорично: названі топ-13 речей

Прибирання пилососом може здатися відмінним і зручним рішенням, але деякі речі просто не можна пилососити.

Замість цього варто обійтися щіткою і совочком, пише Reader's Digest.

Кавова гуща. Вологу гущу дуже складно прибирати, але ні в якому разі не пилососьте її – вона забиває пори фільтра, псує мотор і сприяє появі цвілі в приладі.

Волога їжа. Речі, які містять багато вологи, наприклад, шматочки свіжих овочів, фруктів, салатів, не можна пилососити. Вони можуть забити пилосос і пошкодити мотор. Більш того, вони починають гнити і неприємно пахнути.

Засохлі рослини. Зів'ялі квіти і мертве листя, опале з кімнатних рослин, можуть легко засмітити ваш пилосос, тому краще збирайте їх вручну.

Попіл з каміна. Краще посипати попіл і вуглинки вологою кавовою гущею, щоб забезпечити хороше зчеплення частинок попелу і тільки тоді змітати їх в совок. Таким чином ви не підіймете шкідливого пилу і не будете ним дихати.

Будівельний пил. Він складається з найдрібніших частинок, які можуть вбити мотор або потрапити назад в повітря. Замість пилососа озбройтеся щіткою і совком для своєї ж безпеки і довговічності пилососа.

Монетки і дрібні іграшки. Перш ніж пилососити підлогу, переконайтеся, що на ньому немає дрібних дитячих іграшок або монеток – під дією тяги іграшки можуть разломаться на частини, а монетки можуть прорізати пилесборний пакет і пошкодити мотор.

Рідина. Пилососити рідину небезпечно – вас може вдарити струмом, пилосос може зламатися. Збирайте рідину ганчіркою, шваброю, паперовими рушниками.

Електричні дроти. Пропилососити дріт не здається небезпечною справою, до того ж можна дістатися до важкодоступних кутів, але пилосос може пошкодити ізоляцію проводів.

Декоративна косметика. Тіні для очей, бронзер, тональний крем, рум'яна і навіть шматочки губної помади – нічого з цього не можна пилососити. Вони можуть розтанути всередині пилососа і нанести йому серйозної шкоди.

Грунт. Килим можна зіпсувати, загнавши частинки бруду ще глибше в матеріал, а вологий грунт може пошкодити мотор.

Пучки волосся. Вони забивають пилосос, а потім їх потрібно висіяти своїми руками, щоб пилосос знову запрацював як треба. Заощаджуйте собі час і помітите все щіткою, а якщо волосся лежать на килимі, то зберіть їх руками.

Подрібнений папір. Краще підметіть все щіткою, а якщо клаптики паперу впали на килим, то руками. Так-так, доведеться поползать, але зате не доведеться витрачатися на ремонт пилососа.

Великі осколки скла. Не варто довіряти цю роботу пилососу, оскільки скло може пошкодити нутрощі приладу. Зберіть великі шматки руками або щіткою.

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