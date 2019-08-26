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Не можна чистити содою ніколи: названі чотири речі

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У побуті деякі речі не можна чистити з содою, вони можуть бути зіпсовані за одну чистку.

Замість неї для більшості заборонених поверхонь можна використовувати оцет або лимонний сік.

Така заміна дозволить утримувати їх в чистоті, пише FurnishHome.

алюмінієвий посуд

алюмінієвий посуд

24 канал

  • Алюмінієвий посуд

Алюмінієвий посуд не можна чистити з содою. Кращий рецепт в даному випадку – це суміш мильної води, бури з добавкою нашатирного спирту і соди, але в дуже невеликій кількості. При цьому такий посуд потрібно обполіскувати дуже-дуже ретельно.

  • Античне срібло

Античне срібло потрібно чистити спеціальними засобами, які можна придбати в перевірених бутиках. І краще – не в інтернеті.

  • Позолочені речі

Позолота може бути пошкоджена, якщо ви будете чистити позолочений металевий або срібний перстень або браслет содою. Найкраще розведіть дві столові ложки звичайного оцту в воді і цим складом протріть один раз, потім сполосніть. Будьте обережні, не чистите позолоту чимось абразивним (щіткою, губкою), краще замшею.

  • Мармурові поверхні

Багато радять чистити мармур за допомогою соди. Але якщо у вас на ньому є спеціальна захисна плівка (наприклад, так роблять для стільниць на кухні), то сода йому протипоказана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі небезпечні предмети побуту, які шкодять здоров'ю дітей.

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