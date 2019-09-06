"Не можемо відбивати фейкомет": Соколова дорікнула українцям програшем Росії

Зараз у Європейському Союзі не зовсім розуміють своє завдання у допомозі Україні на інформаційному полі боротьби з Росією. Адже українці самі не прагнуть здобувати перемогу над агресором на цьому фронті.

Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова за підсумками спілкування із зарубіжними експертами на Міжнародному економічному форумі у Криниці (Польща). Криком душі про цю проблему вона поділилася на особистій сторінці у Facebook.

За словами телеведучої, угорський журналіст у розмові з нею здивувався, чому українці дають можливість росіянам забезпечувати наступ пропагандистських медіа у своєму інформаційному просторі. Решта представників країн Євросоюзу висловили аналогічну позицію.

Яніна Соколова Facebook Яніни Соколової

"Буду відвертою: європейці далекі від наших реалій, якщо не сказати відірвані. Вони мало розуміють, навіщо нам допомога ЄС у боротьбі з інформаційною війною, якщо ми самі не можемо налагодити архіпотрібні механізми всередині країни для того, щоб відбивати російський фейкомет. І вони мають рацію", – написала Соколова.

"Тому на перших каналах країни ми не бачимо ефірів, які б викривали в очах "радянської людини" ту брехню, яку вона щодня абсолютно свідомо вбирає в себе з каналу, який на її пульті починається з цифри 200", – обурилася журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова заявила, що більша частина українського суспільства не має найменшого уявлення про устрій держави і про те, на чому він має базуватися. Така апатичність і байдужість громадян штовхає країну до розпаду.

Також журналістка казала, що люди, які зараз прийшли до влади в Україні, є черговим відлунням радянського періоду, незважаючи на свій молодий вік. За її словами, це безпосередньо пов'язано з тим, що значна частина українського суспільства сама є такою і живе тими самими цінностями, що і її кумири, приведені в політику.

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