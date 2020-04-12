Інформаційний тиск на українську владу щодо загибелі 09 квітня горлівської дівчини Мирослави посилюється.

Особливо стараються проросійські ЗМІ всередині нашої країни, висловлюючи припущення, що даний факт стане причиною ескалації бойових дій на Донбасі. При цьому в черговий раз дозволяють собі стверджувати, що в усіх бідах винна Україна, яка не бажає виконувати мінські угоди. Слід визнати, що вони кваліфіковано складують ці здебільшого сфальшовані пазли.

Ось що пише київське інтернет-видання сьогодні, особливо акцентуючи увагу на фотокопії українського паспорта Мирослави.

"На Донбассе очередное обострение. В четверг в Горловке Донецкой области от обстрела погибла 25-летняя девушка.

Как утверждают в "ДНР", город бомбил беспилотник ВСУ. Украинская сторона инцидент никак не комментирует, хотя судя по фото с места смертельного ранения горловчанки информация о ее гибели не может быть фейком.

Отсутствие реакции на гибель гражданских лиц было визитной карточкой режима Петра Порошенко. Такие смерти комментировались избирательно, если число жертв было большим и их гибель привлекала внимание международных организаций. Как видим, в этом плане Владимир Зеленский ничем не отличается от Порошенко.

Между тем обстрел Горловки может означать новый виток войны…".

Це той випадок, коли потрібна моментальна реакція й синхронні та злагоджені дії політичної влади і кримінальної юстиції України.

Ми маємо не на словах, а на ділі показати, що боремося за окуповану частину Донбасу, що там наша територія й наші люди-громадяни.

А мовчання – знак згоди, в даному випадку з тим, що пише ворог: дівчину було вбито міною, випущеною із безпілотника Збройних сил України.

Тому невідкладно:

- Офісу Генерального прокурора за фактом смерті громадянина України - мешканки міста Горлівка Донецької області зареєструвати злочин з кваліфікацією – навмисне вбивство, й провести розслідування.

- Офісу Президента України зробити заяву, що у разі встановлення причетності до вбивства дівчини осіб, які проживають на контрольованій території, у тому числі військових – вони неодмінно понесуть покарання.

Не мовчимо, інакше недалеко той час, коли ми станемо винними в усіх смертях на Донбасі, навіть у загибелі пасажирів малазійського Боінга.