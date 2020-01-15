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15 січня • оновлено в 07:47
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Не мороз, але сонце: синоптики спрогнозували потепління в Україні

1.1т
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У середу, 15 січня, всі області України потраплять у зону впливу антициклону, тому буде суха і тепла погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, синоптики прогнозують підвищення температури до 3-5° тепла у південних областях та центрі країни.

На заході стовпчики термометра піднімуться до + 9°. Вітер південний і південно-західний 5-10 м/с.

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Тепло повернеться: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

Опадів не очікується ні в одному з регіонів країни.

У Києві 15 січня прогнозується така ж ясна, суха погода. Температура повітря вночі – до 2° морозу, а вдень – від 3-5° вище нуля.

Не мороз, але сонце: синоптики спрогнозували потепління в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, уже на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів вночі, а поки українців чекає досить тепла, як для січня, погода.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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