"Не місце слугам, тут пани торгують": в мережі ажіотаж через скандальний пост

Користувачів мережі здивував пост Ольги Валькович, яка розповіла, як якийсь торговець на прізвисько Петрович прогнав агітаторів партії "Слуга народу" зі свого робочого місця напередодні майбутніх позачергових виборів до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

"Не місце слугам, тут пани торгують", – процитувала жінка торговця.

Зокрема на ситуацію відреагувала українська письменниця Оксана Забужко. Вона зробила перепост цього запису на свою сторінку в Facebook і висловила своє ставлення до інциденту.

Новини Грановський запропонував усім не зганьбитися в день виборів

Забужко згадала часи буржуазії в Україні та її вплив на український народ:

"Традиційний український ідеал – бути "господарем","сам-собі-паном" (Сталін недарма охрестив український націоналізм "буржуазним": Петрович – теж буржуазія: та, якою 28 років все ніяк не дають як слід встати на ноги).

А потім прийшли загороджувальні загони, розстріляли "панів" – "господарів" і зробили всіх, хто вижив, "наймитами", aka "cлугами". Свого часу це був єдиний спосіб вижити. Але за 3 покоління багато хто звик. А багатьом і сподобалося. І ось це і називається – "розтління": падати-то завжди легше і швидше, ніж підніматися.

Тому, повторю ще раз і ще раз: я не кину камінь в свій народ, як би він не голосував на виборах. Для цього я занадто добре розумію, що з ним робили останні 100 років".

Як повідомляв OBOZREVATEL, соцмережі зажадали від Разумкова припинити підкуп виборців кандидатом від "Слуги народу". Подібні його дії просто шокують виборців.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!