"Чорний квадрат" Малевича: п'ять несподіваних фактів про картину

У неділю, 21 червня, виповнюється рівно 105 років картині "Чорний квадрат" Казимира Малевича. Саме цього дня, на думку деяких дослідників, художником було дописано "ікону" світового авангарду.

"Чорний квадрат" є найцікавішим і найзнаменитішим творінням Малевича. До річниці створення картини OBOZREVATEL публікує кілька цікавих фактів про твір.

"Чорний квадрат", Казимир Малевич, 1915 рік Wikipedia

1. Не чорний і не квадрат

Жодна зі сторін картини не паралельна до жодної іншої її сторони або сторонам квадратної рамки, що обрамляє творіння.

Що стосується чорного кольору, його в цій роботі Малевич не використовував взагалі, а те, що вийшло, – результат змішання різних фарб. Таким чином художник прагнув створити динамічну, рухливу форму. "Чорний квадрат" входить до циклу робіт Малевича, написаних у стилі супрематизму (напрям в авангардизмі, заснований Малевичем), у них майстер досліджував базові можливості кольору.

2. Частина триптиха

Згідно із задумом Малевича, "Чорний квадрат" є частиною триптиха, який також включає твори "Чорний круг" та "Чорний хрест". Їх було написано для підсумкової футуристичної виставки "0,10" в Санкт-Петербурзі, яка відкрилася 19 грудня 1915 року. "Чорний квадрат" висів у "червоному кутку", де зазвичай прийнято вішати ікони.

Казимир Малевич. Автопортрет, 1910 рік gordonua.com

3. Картина-маніфест

Восени 1915 року з'явився маніфест Казимира Малевича зі знаменитим гаслом "Від кубізму до супрематизму". "Чорний квадрат" художник декларував як "перший крок чистої творчості в цілому". Цим твором він демонстрував головний модуль нової пластичної системи, стилеутворюючий потенціал супрематизму.

4. Шлях до "Чорного квадрату"

Стати на шлях супрематизму Малевича деяким чином спонукала опера Михайла Матюшина "Перемога над Сонцем", поставлена в грудні 1913 року. Художник працював над ескізами декорацій та костюмів до цієї постановки. У цих ескізах вперше виникло зображення "чорного квадрата", яке означало тоді пластичне вираження перемоги активної людської творчості над пасивною формою природи: чорний квадрат з'являвся замість сонячного кола.

Саме тому художник датував появу квадрата 1913 роком – спираючись на малюнки періоду роботи над "Перемогою над сонцем", сама ж картина була написана 1915 року.

Казимир Малевич з третьою дружиною Наталею Манченко. Одне з останніх прижиттєвих фото художника, 1935, Ленінград gordonua.com

5. Вершина творчості

"Чорний квадрат" Казимир Малевич вважав вершиною своєї творчості. Художником також були написані картини "Червоний квадрат" і "Білий квадрат".

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