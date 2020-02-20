"Не кращі від псів радянської влади!" Матіос розгромила земляків за бунти проти евакуйованих із Уханя

Письменниця і політична діячка Марії Матіос розкритикувала позицію українців, котрі збунтувалися проти прибуття до України земляків, яких евакуювали із епіцентру коронавірусу – китайських міста Ухань і провінції Хубей.

Вона підкреслила, що не здивована поведінкою нинішньої влади, однак не розуміє, що могло раптом трапитися із з нашими "добрими, співчутливими, побожними" людьми. Відповідним постом відома українка поділилася на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні тисячі згадують розстріли 20 лютого на Майдані. Палять свічки. Дехто навіть пустить фальшиві сльози. Ідуть до церкви помолитися за невинно убієнних. Над Україною і сьогодні Пливе Кача... І водночас ці ж "сердечні" люди ошаліли у своїй нетерпимості до своїх же співвітчизників, яких повертають з Китаю. Не-ін-фі-ко-ва-них!", – підкреслила Матіос.

Марія Матіос

Письменниця зауважила, що незважаючи на коронавірус, про який, на щастя, в Україні тільки говорять, але не бачать його, у тих же селах і містечках, де розміщені потенційні центри прийому евакуйованих для карантину, лютує епідемія туберкульозу, алкоголізму, наркоманії, венеричних захворювань... Однак проти цих хвороб і заражених ними люди чомусь не протестують.

"Не чути масових протестів проти зеленої влади, яка не криючись торгує Україною і приховує реальний стан втрат у "розведених" місцях. Закриває лікарні і школи – влада заточена готувати рабів, а не громадян. І нічого. Штиль. Ніхто не думає, що на борту того літака – чиїсь батьки, чиїсь діти, рідні люди. Наші люди!" – потужно звернулася Матіос до земляків.

За її словами, громадяни, які готові палити шини під санаторіями, нічим не кращі від "псів радянської влади", які "викурювали" із Західної України тих, хто повертався із сибірських та колимських таборів.

"Між іншим, її представниками нерідко були не москалі, а свої, сільські люди – сусіди і навіть родичі колишніх репресованих. І нерідко вони ж і виявлялися найбільш нетерпимими до своїх земляків, які поверталися після політичних "відсидок". Не я вигадала – архіви підтверджують", – зазначила письменниця.

Насамкінець вона закликала українців бути свідомими і проявляти людяність у такий нелегкий для країни час.

"У санаторії "Медобори" в Конопківці Тернопільської області 2003 року я написала перший розділ "Солодкої Дарусі". Це село пов’язане з родиною Степана Бандери. Та й інші місця, де зараз діється щось подібне, не менш національно свідомі. А чи свідомі?!" – постскриптум додала Матіос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зранку 20 лютого у селищі Нові Санжари на Полтавщині люди перекрили дорогу, протестуючи проти того, щоб у місцевому санаторії Нацгвардії поселили українців, евакуйованих через коронавірус із китайського Уханя. До населеного пункту звезли військових на автобусах, а також бронеавтомобілі, там почалися зіткнення жителів із поліцією.

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