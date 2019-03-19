"Не кошмарте дітей!" У МОН жорстко звернулися до українських вчителів: що сталося

Державна підсумкова атестація, яка проводиться для школярів четвертих класів є звичайною контрольною роботою, яка не повинна наводити жах на дітей з подачі вчителів.

"Як я стомилася читати про сльози і страх чотирикласників, стискаючи кулаки на адресу невідомих мені негідних вчителів. ДПА в 4-му класі ні на що не впливає – ні на річні оцінки, ні на переведення до 5 класу. Припиніть кошмарити дітей. ДПА в 4 класі — звичайна контрольна", — заявила радник міністра освіти і науки України Іванна Коберник.

Коберник додала, що складається ця контрольна вчителями школи і покликана перевірити, що діти вчили протягом року.

"Все. Якщо ви не можете ніяк інакше вплинути на дітей, тільки залякуючи їх брехнею — краще змініть роботу", — заявила вона.

ДПА в Україні enfermerianavarra.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні скасували видачу школярам атестатів про освіту. Тепер учні отримуватимуть відповідне свідоцтво про закінчення школи,

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