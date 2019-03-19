|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Не кошмарте дітей!" У МОН жорстко звернулися до українських вчителів: що сталося

719Читати матеріал російською

Державна підсумкова атестація, яка проводиться для школярів четвертих класів є звичайною контрольною роботою, яка не повинна наводити жах на дітей з подачі вчителів.

"Як я стомилася читати про сльози і страх чотирикласників, стискаючи кулаки на адресу невідомих мені негідних вчителів. ДПА в 4-му класі ні на що не впливає – ні на річні оцінки, ні на переведення до 5 класу. Припиніть кошмарити дітей. ДПА в 4 класі — звичайна контрольна", — заявила радник міністра освіти і науки України Іванна Коберник.

Новини
Три моделі вивчення мов у середній школі: експерт роз'яснила ініціативу Кабміну

Коберник додала, що складається ця контрольна вчителями школи і покликана перевірити, що діти вчили протягом року.

"Все. Якщо ви не можете ніяк інакше вплинути на дітей, тільки залякуючи їх брехнею — краще змініть роботу", — заявила вона.

"Не кошмарте дітей!" У МОН жорстко звернулися до українських вчителів: що сталося
"Не кошмарте дітей!" У МОН жорстко звернулися до українських вчителів: що сталося

ДПА в Україні

ДПА в Україні

enfermerianavarra.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні скасували видачу школярам атестатів про освіту. Тепер учні отримуватимуть відповідне свідоцтво про закінчення школи,

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Іванна Коберник
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки