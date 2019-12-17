"Не кидаємо своїх. Ніколи": Порошенко офіційно вніс 20 мільйонів за Марченка. Фото

П'ятий президент України Петро Порошенко офіційно вніс заставу в 20 мільйонів гривень за генерала Збройних сил України, кіборга Дмитра Марченка.

Фото платіжного призначення, датованого 17 грудня, опублікував на своїй сторінці у Facebook ексрадник міністра оборони і ексрадник президента України Юрій Бірюков. Він розповів, що Порошенко і Марченко толком знайомі не були, проте це не завадило п'ятому президенту підтримати генерала.

"Вони якось були знайомі, вони пару раз перетиналися, але навряд чи це можна навіть толком назвати "знайомством". Верховний Головнокомандувач і один з керівництва ВСУ", – написав Бірюков.

Петро Порошенко офіційно вніс 20 мільйонів за Дмитра Марченка

Також він назвав Фонд Порошенка і Центр Маренка знаковими поняттями для армії.

"Фонд Порошенка – знакова назва для армії. Аптечки і ремонти, озброєння і техніка, обладнання та продовольство. Скільки-то там сотень мільйонів гривень благодійної допомоги на розвиток армії.

Центр Марченка – знакова назва для армії. Форма військово-промислового комплексу, новий польовий раціон і нова система харчування. Скільки-то там тисяч людино-днів напруженої праці фахівців з розвитку армії", – додав Бірюков.

"Прізвища перетнулися. Краще б в інших обставинах. Але ми не кидаємо своїх. Ніколи", – підсумував він.

Порошенко вніс 20 мільйонів застави за Марченко Facebok \ Юрій Бірюков

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Чотирьох військовослужбовців, яких разом з генерал-майором Дмитром Марченком підозрюють в закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, взяли під варту. У той же час одному з них засудили домашній арешт.

Працівники ГБР і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків в рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

У понеділок, 11 листопада, суд заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів.

ДБР повідомило про підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника неякісних бронежилетів для ЗСУ.

28 листопада Київський апеляційний суд залишив під вартою Дмитра Марченка. Підсудний перебуватиме в СІЗО до 3 січня. Однак суд прийняв доводи сторони захисту і знизив заставу з 76 до 20 млн гривень.

У Києві відбувся благодійний концерт групи "Ot Vinta". Активісти збирали кошти для звільнення Дмитра Марченка.

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