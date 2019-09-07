"Не каміння з неба, а х*єм по лобі!" Соколова вказала кримчанам на свавілля окупантів

Поки в тимчасово окупованому Криму встановлюють пам'ятники окупантам, яких називають "ввічливими людьми", їх представники влаштовують справжнє свавілля і розправи над людьми.

Відкрити очі на гірку правду про суть анексії українського півострова його жителів закликала журналістка Яніна Соколова у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ще не вщухли хороводи довкола монументів, як "ввічливий чоловічок", захисник "русского міра" пішов із військової частини в самоволку, випив горілочки і став гасати на духовному BMW пішохідною зоною. Збив дитину, а потім із братньою любов'ю побив за обурення матір. Ні, ну а що, головне, шоб "бандерівці" не пройшли!" – із сарказмом висловилася телеведуча про мовчазну згоду на таке життя прихильників російської окупації Криму.

Яніна Соколова Скріншот відео

Після цього Соколова закликала кримчан нарешті задуматися про те, ким насправді є росіяни, які привласнили чужу територію, і менше вірити топпропагандистам Кремля.

"Кримчани, це вже не каміння з неба! Це х*єм по лобі! От цікаво, як скоро ви знесете всі ці пам'ятники і переплавите їх на один великий знак питання? Навіщо, навіщо це все? Відповіді шукайте в Коктебелі – на дачі одного шановного літнього репера зі зниженим рівнем тестостерону в крові", – підсумувала Соколова, показавши безглуздий ролик, на якому скандальний Дмитро Кисельов начитує пропагандистський текст із прославлянням країни-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова яскраво поставила на місце росіян, нагадавши, як окупація Криму вдарила по їх економіці. "Тільки ви ж його не приєднали, а вкрали. І як? Задоволені? Ні? Тоді на*уя був весь цей цирк? Віддайте наші території і кисніть у своєму цирку, як хочете. Інакше для вас це буде коштувати ще дорожче. Про холодильник потурбуйтеся, нарешті", – зазначила вона.

Також Соколова закликала жителів окупованого півострова "слати окупантів на хр*н " і повертатися в Україну.

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